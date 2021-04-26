Российские школьники смогут отдыхать в летних лагерях за пределами регионов проживания

Совещание премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами. Видео © Правительство России

Летом 2021 года российские дети смогут провести каникулы в лагерях, расположенных вне регионов их места жительства. Об этом в ходе совещания премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами сообщила Татьяна Голикова.

"Они (правила Роспотребнадзора. — Прим. Лайфа) предполагают, в отличие от прошлого года, организацию межрегионального отдыха детей с учётом эпидемиологической ситуации в регионе, увеличение наполняемости организации отдыха детей и их оздоровления до 75%, работу лагерей без проживания персонала при условии еженедельного обследования персонала на новую коронавирусную инфекцию и функционирование палаточных лагерей", — указала вице-премьер.

Как подчеркнул премьер Мишустин, ребята должны отдохнуть на свежем воздухе без риска для здоровья. По словам главы кабмина, опасность заражения коронавирусом пока ещё сохраняется.

Напомним, о том, что летом 2021 года российские школьники смогут отдыхать в лагерях за пределами регионов проживания, стало известно в конце марта. При этом нужно будет соблюдать ряд обязательных правил. Постановлением главы Роспотребнадзора Анны Поповой разрешённое количество детей в отрядах было увеличено с 50 до 75%. При этом запрет на массовые мероприятия в закрытых помещениях или с участием родителей по-прежнему остался в силе.

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