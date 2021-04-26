Новая звезда нашего тенниса Карацев снялся с турнира в Мюнхене

Россиянин Аслан Карацев (главное открытие этого теннисного сезона) снялся с турнира в Мюнхене, который пройдёт на этой неделе. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Что стало причиной такого решения, не сообщается. Отметим, что вместо Карацева, который посеян под третьим номером, на корт выйдет представитель Словакии Норберт Гомбош.

Как заявил порталу Sport24 президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев, такое решение было принято, чтобы не перегружать Карацева.

"Аслан чувствует себя абсолютно нормально, но ясно, что была перегрузка. Решили сняться, чтобы не утопить его в нагрузках, потому что это дорого стоить может потом: медленнее будет подводка, дольше восстановление", — заявил Тарпищев.

Ранее Аслан Карацев уступил в финале турнира ATP в Белграде. В трёх сетах он не сумел обыграть итальянца Маттео Берреттини. А вот днём ранее он был сильнее первой ракетки мира Новака Джоковича. Благодаря такому выступлению он смог подняться на 27-е место в рейтинге ATP.

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