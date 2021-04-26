Получивший "Оскара" Энтони Хопкинс признался, что не ожидал стать лучшим актёром — видео

Энтони Хопкинс комментирует получение "Оскара". Видео © Instagram / anthonyhopkins

Британский актёр Энтони Хопкинс признался, что для него стала неожиданной победа в номинации "Лучшая мужская роль" на прошедшей в Лос-Анджелесе церемонии вручения кинопремии "Оскар".

"Доброе утро! Я сейчас в моём родном Уэльсе, и в свои 83 года я не ожидал получить эту премию, на самом деле не ожидал", — сказал актёр в видеообращении, которое опубликовал в "Инстаграме".

Хопкинс, получивший награду за роль в фильме "Отец" Флориана Зеллера, поблагодарил Американскую академию киноискусств и отдал дань уважения коллеге Чедвику Боузману, который был посмертно номинирован в той же категории за роль в фильме "Ма Рейни: мать блюза".

Для 83-летнего Хопкинса этот "Оскар" стал вторым в карьере. Первую статуэтку он получил за роль профессора Лектера в фильме "Молчание ягнят".

Ранее Лайф рассказывал обо всех победителях премии "Оскар-2021". На этот раз при вручении главных наград в киноиндустрии обошлось без особых сюрпризов.

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