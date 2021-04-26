Кинокритик оценил "предсказуемые" итоги "Оскара"

Церемония вручения наград Американской академии киноискусств прошла совершенно без сюрпризов, практически всех победителей эксперты предсказывали заранее. Об этом заявил кинокритик Николай Никулин.

"К сожалению, очень предсказуемо, это было известно ещё в начале года. В последнее время американская киноакадемия — это не про то, насколько зрители хорошо оценивают тот или иной фильм, а про то, насколько время или злободневность откликается в этих картинах", — приводит его слова RT.

Никулин заметил, что фильм "Земля кочевников", взявший три статуэтки, включая главную, до этого завоевал большое количество наград и считался фаворитом.

Роль Энтони Хопкинса в фильме "Отец", за которую актёр получил награду в номинации "Лучшая мужская роль", кинокритик назвал прекрасной. Главный герой — отец с деменцией, и зрители видят историю именно от его лица. Никулин даже уточнил, что, решай он судьбу главной награды, отдал бы её именно этой картине.

"Фильм построен таким образом, что некоторые участки, некоторые логические ходы тоже выпадают", — заметил собеседник телеканала.

Предсказуемой кинокритик назвал и победу ленты Томаса Винтерберга "Ещё по одной" в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Никулин считает работу актёра Мадса Миккельсена выдающейся, а режиссёр, по мнению эксперта, этой картиной показал себя и громкий голос датского кинематографа.

Ранее Лайф показал наряды с красной дорожки премии "Оскар". Победитель в категории "Лучшая мужская роль второго плана" Дэниел Калуя выбрал для вечера чёрный костюм от Bottega Veneta.

Авторы