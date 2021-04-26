Песков объяснил, кого не коснутся длинные майские выходные

Объявленные российским лидером Владимиром Путиным длительные майские выходные не коснутся предприятий, которые работают в выходные, а также тех компаний, в которых сотрудники трудятся по ненормированному графику. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Есть предприятия, которые не останавливаются, есть предприятия, которые работают в выходные дни. Они, соответственно, также будут работать. Но предприятия, которые действуют на основе ненормированного графика, там другая ситуация", — сказал официальный представитель Кремля журналистам.

На вопрос, будут ли предусматриваться какие-то наказания для предприятий за невыполнение указа о майских каникулах, Песков ответил отрицательно.

Напомним, решение о длинных выходных было принято Владимиром Путиным по просьбе Роспотребнадзора. Так, нерабочими днями в России объявлен период с 1 по 10 мая включительно.

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