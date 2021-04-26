Песков: Безосновательные обвинения Чехии в адрес Москвы нанесли чрезвычайный вред двусторонним отношениям

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков оценил телеобращение чешского лидера Милоша Земана. Политик 25 апреля обратился к нации и заявил, что контрразведка республики не располагает доказательствами причастности Москвы к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.

"Мы видели и обратили внимание на это заявление. Мы можем повторить ещё раз: какие-либо обвинения России в контексте разных событий в Чехии абсолютно безосновательны и не имеют под собой никакой основы. Это очень серьёзные обвинения в адрес РФ, которые были озвучены, но озвучивание таких обвинений без доказательств — это из ряда вон выходящие действия, они недружественные и не просто идут вразрез с интересами народов двух стран, но наносят чрезвычайный вред нашим двусторонним отношениям. Точнее, уже нанесли", — заявил официальный представитель Кремля журналистам.

Напомним, 25 апреля президент Чехии Милош Земан выступил с чрезвычайным телеобращением. В нём он заявил, что контрразведка страны не располагает доказательствами причастности России к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. По его словам, одной из рабочих версий произошедшего является обыкновенная халатность. При этом глава республики призвал дождаться окончательных результатов расследования.

Как сообщал Лайф, 17 апреля Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов и заявила о причастности российских спецслужб к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице, который произошёл семь лет назад. Позже Москва приняла ответные меры и выслала 20 сотрудников Посольства Чехии. Немецкие СМИ увидели несостыковки в версии Праги.

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