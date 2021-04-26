Минздрав рассчитывает зарегистрировать "Спутник лайт" в майские праздники

В отличие от двухкомпонентного «Спутника V», этот препарат состоит из одного компонента.

Министерство здравоохранения РФ ожидает, что антиковидная вакцина "Спутник лайт" будет зарегистрирована в России в период майских праздников. Об этом заявил глава ведомства Михаил Мурашко.

"Планируем в майские праздники где-то зарегистрировать [вакцину]", — сказал министр здравоохранения.

Напомним, в январе 2021 года Минздрав выдал центру имени Гамалеи разрешение на клинические исследования облегчённой антиковидной вакцины. В середине февраля начались международные клинические исследования препарата, а ближе к концу месяца в Москве стартовала вакцинация добровольцев этим препаратом. Заявка на регистрацию вакцины была подана в конце марта.