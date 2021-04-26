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Регион
Опубликовано 26 апреля 2021, 09:34

Минздрав рассчитывает зарегистрировать "Спутник лайт" в майские праздники

Фото © Sputnikvaccine.com

Фото © Sputnikvaccine.com

В отличие от двухкомпонентного «Спутника V», этот препарат состоит из одного компонента.

Министерство здравоохранения РФ ожидает, что антиковидная вакцина "Спутник лайт" будет зарегистрирована в России в период майских праздников. Об этом заявил глава ведомства Михаил Мурашко.

"Планируем в майские праздники где-то зарегистрировать [вакцину]", — сказал министр здравоохранения.

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Напомним, в январе 2021 года Минздрав выдал центру имени Гамалеи разрешение на клинические исследования облегчённой антиковидной вакцины. В середине февраля начались международные клинические исследования препарата, а ближе к концу месяца в Москве стартовала вакцинация добровольцев этим препаратом. Заявка на регистрацию вакцины была подана в конце марта.

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"Спутник лайт" состоит из одного компонента, а не из двух, как "Спутник V". Эта вакцина поможет быстро сбить пик заболеваемости коронавирусом. Кроме того, она будет стоить дешевле, чем старшая версия препарата.

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Эмила Сидорова
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