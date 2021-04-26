Минздрав рассчитывает зарегистрировать "Спутник лайт" в майские праздники
Препарат состоит из одного компонента, а не из двух, как его старшая версия "Спутник V".
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Министерство здравоохранения РФ ожидает, что антиковидная вакцина "Спутник лайт" будет зарегистрирована в России в период майских праздников. Об этом заявил глава ведомства Михаил Мурашко.
"Планируем в майские праздники где-то зарегистрировать [вакцину]", — сказал министр здравоохранения.
Напомним, в январе 2021 года Минздрав выдал центру имени Гамалеи разрешение на клинические исследования облегчённой антиковидной вакцины. В середине февраля начались международные клинические исследования препарата, а ближе к концу месяца в Москве стартовала вакцинация добровольцев этим препаратом. Заявка на регистрацию вакцины была подана в конце марта.
"Спутник лайт" состоит из одного компонента, а не из двух, как "Спутник V". Эта вакцина поможет быстро сбить пик заболеваемости коронавирусом. Кроме того, она будет стоить дешевле, чем старшая версия препарата.
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