Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Минздрав рассчитывает зарегистрировать "Спутник лайт" в майские праздники

Препарат состоит из одного компонента, а не из двух, как его старшая версия "Спутник V".

26 апреля 2021, 09:34
<p>Фото © <a href="https://sputnikvaccine.com/rus/newsroom/press-kit/photo/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Sputnikvaccine.com</a></p>

Фото © Sputnikvaccine.com

Министерство здравоохранения РФ ожидает, что антиковидная вакцина "Спутник лайт" будет зарегистрирована в России в период майских праздников. Об этом заявил глава ведомства Михаил Мурашко.

"Планируем в майские праздники где-то зарегистрировать [вакцину]", — сказал министр здравоохранения.

Гинцбург назвал главные преимущества вакцины "Спутник лайт"

Гинцбург назвал главные преимущества вакцины "Спутник лайт"

Напомним, в январе 2021 года Минздрав выдал центру имени Гамалеи разрешение на клинические исследования облегчённой антиковидной вакцины. В середине февраля начались международные клинические исследования препарата, а ближе к концу месяца в Москве стартовала вакцинация добровольцев этим препаратом. Заявка на регистрацию вакцины была подана в конце марта.

Вакцинация "Спутником лайт" снижает вдвое риск заражения коронавирусом

Вакцинация "Спутником лайт" снижает вдвое риск заражения коронавирусом

"Спутник лайт" состоит из одного компонента, а не из двух, как "Спутник V". Эта вакцина поможет быстро сбить пик заболеваемости коронавирусом. Кроме того, она будет стоить дешевле, чем старшая версия препарата.

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В Германии выступили за признание сделанных за рубежом прививок "Спутником V"

сегодня в 03:54

Мурашко: Пять регионов РФ близки к победе над коронавирусом

сегодня в 08:12

В России за сутки выявили менее 9 тысяч случаев заражения коронавирусом

сегодня в 08:14

Российские школьники смогут отдыхать в летних лагерях за пределами регионов проживания

сегодня в 10:35
Life

Россия высылает сотрудника посольства Италии в ответ на аналогичные действия Рима

сегодня в 10:28

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1