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Кремль — о предложении Зеленского изменить минский формат: Это тревожный сигнал

По словам Дмитрия Пескова, видоизменить формат, не положив ему конец, просто невозможно.

26 апреля 2021, 09:39

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал тревожным сигналом предложение украинского лидера Владимира Зеленского реформировать или вообще отменить формат Минских соглашений.

"Это очередной тревожный сигнал. Мы неоднократно говорили, что это непростая ситуация, лишний раз на высшем уровне демонстрация того, что Украина хотела бы минский процесс видоизменить. А его видоизменить, не положив ему конец, просто невозможно", — отметил Песков.

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Напомним, в интервью газете Financial Times Зеленский предложил два варианта: изменить минский формат или начать использовать "какой-то другой формат". При этом лидер Незалежной призвал США, Великобританию и Канаду принять более активное участие в этом процессе.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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