Кремль — о предложении Зеленского изменить минский формат: Это тревожный сигнал

"Это очередной тревожный сигнал. Мы неоднократно говорили, что это непростая ситуация, лишний раз на высшем уровне демонстрация того, что Украина хотела бы минский процесс видоизменить. А его видоизменить, не положив ему конец, просто невозможно", — отметил Песков.