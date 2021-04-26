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В Кремле рассказали, будет ли Путин соблюдать свой указ о длинных майских каникулах

Постоянный документооборот, оперативные вопросы, доклады ведомств — это процессы, которые не знают выходных, отметил Песков.

26 апреля 2021, 09:35
<p>Владимир Путин во время отдыха в Сибири осенью 2019 года.</p><p>Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/61732/photos/61296" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Владимир Путин во время отдыха в Сибири осенью 2019 года.

Фото © Kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, отразится ли указ о длинных майских каникулах на графике самого Владимира Путина. Речь об этом зашла в ходе его общения с журналистами в понедельник. Представитель Кремля отметил, что обязанности президента предполагают постоянное функционирование.

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"Постоянный документооборот, оперативные вопросы, доклады ведомств — это процессы, которые не знают выходных. Но в то же время публичных мероприятий не запланировано", — отметил он.

Напомним, что в конце прошлой недели Владимир Путин объявил нерабочими днями период с 1 по 10 мая включительно. Такое решение российским лидером было принято по просьбе Роспотребнадзора. Позже в Кремле заявили, что длинные выходные не подразумевают введения какого-либо локдауна.

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К слову, большая часть работодателей России ещё не определилась, что будет делать с длинными майскими выходными. 54% респондентов пока не решили, будут их компании работать с 1 по 10 мая или же эти дни станут выходными. А вот те, кто точно продолжит работу и отправится на отдых, разделились поровну и составили по 23%.

Ранее Лайф писал о том, кому и как оплатят работу в случае продления майских праздников.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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