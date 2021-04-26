В Кремле рассказали, будет ли Путин соблюдать свой указ о длинных майских каникулах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, отразится ли указ о длинных майских каникулах на графике самого Владимира Путина. Речь об этом зашла в ходе его общения с журналистами в понедельник. Представитель Кремля отметил, что обязанности президента предполагают постоянное функционирование.

"Постоянный документооборот, оперативные вопросы, доклады ведомств — это процессы, которые не знают выходных. Но в то же время публичных мероприятий не запланировано", — отметил он.

К слову, большая часть работодателей России ещё не определилась, что будет делать с длинными майскими выходными. 54% респондентов пока не решили, будут их компании работать с 1 по 10 мая или же эти дни станут выходными. А вот те, кто точно продолжит работу и отправится на отдых, разделились поровну и составили по 23%.

Ранее Лайф писал о том, кому и как оплатят работу в случае продления майских праздников.

Авторы