Путин выразил соболезнования в связи с гибелью военных на индонезийской подлодке
Трагедия унесла жизни 53 человек. По данным местных СМИ, субмарина распалась на три части.
Фото © ТАСС / Алексей Никольский / пресс-служба президента РФ
Российский лидер Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями своему индонезийскому коллеге Джоко Видодо в связи с гибелью подводной лодки ВМС страны KRI Nanggala 402. Субмарина, на борту которой находилось 53 человека, затонула в Балийском море.
"Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших моряков и всему народу вашей страны", — сказано в тексте телеграммы президента России.
SUNKEN INDONESIA SUBMARINE: Underwater images from Singapore’s submarine rescue vessel, the MV Swift Rescue, show wreckage from the sunken KRI Nanggala-402. Rescuers found the submarine broken into at least 3 parts in the Bali Sea. pic.twitter.com/cTIGaXlhnb— Ericssen (@EricssenWen) April 25, 2021
Напомним, о пропаже судна стало известно 21 апреля. Спустя два дня там закончился кислород. Ещё спустя сутки подлодка была обнаружена на глубине 850 метров в Балийском море. Моряков признали погибшими. Позднее были найдены их тела.
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