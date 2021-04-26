Путин выразил соболезнования в связи с гибелью военных на индонезийской подлодке

Российский лидер Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями своему индонезийскому коллеге Джоко Видодо в связи с гибелью подводной лодки ВМС страны KRI Nanggala 402. Субмарина, на борту которой находилось 53 человека, затонула в Балийском море.