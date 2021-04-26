Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Путин выразил соболезнования в связи с гибелью военных на индонезийской подлодке

Трагедия унесла жизни 53 человек. По данным местных СМИ, субмарина распалась на три части.

26 апреля 2021, 09:26
<p>Фото © ТАСС / Алексей Никольский / пресс-служба президента РФ</p>

Фото © ТАСС / Алексей Никольский / пресс-служба президента РФ

Российский лидер Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями своему индонезийскому коллеге Джоко Видодо в связи с гибелью подводной лодки ВМС страны KRI Nanggala 402. Субмарина, на борту которой находилось 53 человека, затонула в Балийском море.

"Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших моряков и всему народу вашей страны", — сказано в тексте телеграммы президента России.

Напомним, о пропаже судна стало известно 21 апреля. Спустя два дня там закончился кислород. Ещё спустя сутки подлодка была обнаружена на глубине 850 метров в Балийском море. Моряков признали погибшими. Позднее были найдены их тела.

Президент Индонезии официально подтвердил гибель подлодки Nanggala с 53 моряками

Президент Индонезии официально подтвердил гибель подлодки Nanggala с 53 моряками

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1