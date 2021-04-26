Пытавшийся купить запчасти для ЗРК С-300 за $163 тысячи украинский шпион получил 10 лет колонии

Гражданин Украины, пытавшийся приобрести на Кубани за 163 тысячи долларов запчасти к зенитно-ракетному комплексу С-300, приговорён к 10 годам лишения свободы. Об этом рассказали в ЦОС ФСБ РФ.

"Определением Третьего апелляционного суда общей юрисдикции оставлен без изменений и вступил в законную силу приговор Краснодарского краевого суда в отношении гражданина Украины Марченко А.В. за совершение преступления, предусмотренного статьёй 276 УК РФ ("Шпионаж")", — сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.

Отбывать наказание украинец будет в колонии строгого режима. Как пояснили в ФСБ, секретные изделия Марченко должен был передать с помощью македонской фирмы-посредника специальному экспортёру военной техники государственной компании "Укроборонсервис". Задание на приобретение клистронов (запасных частей от ЗРК С-300. — Прим. Лайфа) и деньги для реализации преступного замысла мужчине в мае 2018 года дал сотрудник Службы внешней разведки Украины Пётр Хоменко.

Ранее в Севастополе ФСБ задержала россиянина, передававшего разведке Украины секретные данные о Черноморском флоте. Утечка сведений за рубеж могла нанести ущерб российской обороноспособности. В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело о государственной измене, молодого человека арестовали.

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