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МИД проинформировал США о новых ограничениях для американских дипломатов

Российская сторона вносит изменения в действующий порядок поездок по территории РФ для сотрудников Посольства и консульств США.

26 апреля 2021, 09:02

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков встретился с временным поверенным в делах США в Бартом Горманом и вручил ему ноту об изменениях порядка поездок по территории России для американских дипломатов.

"Американская сторона была проинформирована, что в ближайшее время ожидаются дальнейшие решения в развитие заявления МИД России от 16 апреля сего года, о которых посольство США будет своевременно уведомлено", — говорится в сообщении МИД.

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Лавров заявил о готовности России на новые меры против США

Напомним, 16 апреля МИД РФ объявил ответные меры на санкции США, отметив, что эти шаги являются лишь частью имеющихся в распоряжении возможностей. Так, Россия предложила десяти американским дипломатам покинуть страну, а послу Джону Салливану рекомендовано уехать в Вашингтон для консультаций, что он и сделал 22 апреля. Также восьми высокопоставленным деятелям США на бессрочной основе закрыт въезд в РФ.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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