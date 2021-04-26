МИД проинформировал США о новых ограничениях для американских дипломатов

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков встретился с временным поверенным в делах США в Бартом Горманом и вручил ему ноту об изменениях порядка поездок по территории России для американских дипломатов.

"Американская сторона была проинформирована, что в ближайшее время ожидаются дальнейшие решения в развитие заявления МИД России от 16 апреля сего года, о которых посольство США будет своевременно уведомлено", — говорится в сообщении МИД.