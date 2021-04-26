МИД проинформировал США о новых ограничениях для американских дипломатов
Российская сторона вносит изменения в действующий порядок поездок по территории РФ для сотрудников Посольства и консульств США.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков встретился с временным поверенным в делах США в Бартом Горманом и вручил ему ноту об изменениях порядка поездок по территории России для американских дипломатов.
"Американская сторона была проинформирована, что в ближайшее время ожидаются дальнейшие решения в развитие заявления МИД России от 16 апреля сего года, о которых посольство США будет своевременно уведомлено", — говорится в сообщении МИД.
Напомним, 16 апреля МИД РФ объявил ответные меры на санкции США, отметив, что эти шаги являются лишь частью имеющихся в распоряжении возможностей. Так, Россия предложила десяти американским дипломатам покинуть страну, а послу Джону Салливану рекомендовано уехать в Вашингтон для консультаций, что он и сделал 22 апреля. Также восьми высокопоставленным деятелям США на бессрочной основе закрыт въезд в РФ.
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