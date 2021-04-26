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Премьер Польши созвал срочное совещание Вишеградской группы для обсуждения "российского вопроса"

Как уточняется, встреча глав кабминов должна пройти в формате видеоконференции.

26 апреля 2021, 08:56
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созывает срочное совещание глав правительств Вишеградской группы, куда входят Венгрия, Словакия и Чехия. Как сообщает Центр информации правительства, политики собираются обсудить "эскалацию действий со стороны РФ" — в частности, недавние события в российско-чешских отношениях.

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"Цель этой встречи — обсуждение ситуации на фоне эскалации действий в последние недели со стороны Российской Федерации, последних событий в чешско-российских отношениях и выражение солидарности и поддержки действий, предпринимаемых Чешской Республикой", — отмечается в сообщении.

Уточняется, что совещание премьер-министров стран должно пройти в формате видеоконференции.

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Ранее президент Чехии Милош Земан выступил с чрезвычайным телеобращением. В нём он заявил, что контрразведка страны не располагает доказательствами причастности России ко взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. По его словам, одной из рабочих версий произошедшего является обыкновенная халатность. При этом глава республики призвал дождаться окончательных результатов расследования. Однако в Праге осудили Земана за отклонение от "русской версии" взрыва во Врбетице. В республике уверены, что восьми минут телевыступления было недостаточно, чтобы объяснить этот сложный случай.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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