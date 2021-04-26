Премьер Польши созвал срочное совещание Вишеградской группы для обсуждения "российского вопроса"

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созывает срочное совещание глав правительств Вишеградской группы, куда входят Венгрия, Словакия и Чехия. Как сообщает Центр информации правительства, политики собираются обсудить "эскалацию действий со стороны РФ" — в частности, недавние события в российско-чешских отношениях.

"Цель этой встречи — обсуждение ситуации на фоне эскалации действий в последние недели со стороны Российской Федерации, последних событий в чешско-российских отношениях и выражение солидарности и поддержки действий, предпринимаемых Чешской Республикой", — отмечается в сообщении.

Уточняется, что совещание премьер-министров стран должно пройти в формате видеоконференции.

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