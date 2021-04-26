Премьер Польши созвал срочное совещание Вишеградской группы для обсуждения "российского вопроса"
Как уточняется, встреча глав кабминов должна пройти в формате видеоконференции.
Фото © Pixabay
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созывает срочное совещание глав правительств Вишеградской группы, куда входят Венгрия, Словакия и Чехия. Как сообщает Центр информации правительства, политики собираются обсудить "эскалацию действий со стороны РФ" — в частности, недавние события в российско-чешских отношениях.
"Цель этой встречи — обсуждение ситуации на фоне эскалации действий в последние недели со стороны Российской Федерации, последних событий в чешско-российских отношениях и выражение солидарности и поддержки действий, предпринимаемых Чешской Республикой", — отмечается в сообщении.
Уточняется, что совещание премьер-министров стран должно пройти в формате видеоконференции.
Ранее президент Чехии Милош Земан выступил с чрезвычайным телеобращением. В нём он заявил, что контрразведка страны не располагает доказательствами причастности России ко взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. По его словам, одной из рабочих версий произошедшего является обыкновенная халатность. При этом глава республики призвал дождаться окончательных результатов расследования. Однако в Праге осудили Земана за отклонение от "русской версии" взрыва во Врбетице. В республике уверены, что восьми минут телевыступления было недостаточно, чтобы объяснить этот сложный случай.
Лента новостей
"Место не имеет значения": Зеленский заявил о готовности к встрече с Путиным
сегодня в 08:51
Россиянки спустя 38 лет узнали о подмене детей в роддоме и теперь требуют 40 миллионов компенсации
сегодня в 08:49
Ударами сбил с ног: Лайф узнал подробности конфликта между актёром Палем и экс-игроком ЦСКА Антиповым
сегодня в 08:40
Выбор редакции
В Польше заявили о стремлении Москвы возродить Российскую империю
"Чехии это не помогло": В Праге осудили Земана за отклонение от "русской версии" взрыва во Врбетице
"Место не имеет значения": Зеленский заявил о готовности к встрече с Путиным
Россиянки спустя 38 лет узнали о подмене детей в роддоме и теперь требуют 40 миллионов компенсации
Ударами сбил с ног: Лайф узнал подробности конфликта между актёром Палем и экс-игроком ЦСКА Антиповым
Комментариев: 0