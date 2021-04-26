Зеленский предложил изменить или отменить Минские соглашения
Также украинский лидер призвал США, Великобританию и Канаду принять более активное участие в дипломатическом процессе.
Фото © ТАСС / Zuma
Для урегулирования конфликта в Донбассе формат Минских соглашений необходимо реформировать или вообще отменить. Такое мнение выразил президент Украины Владимир Зеленский.
"У нас есть два варианта: мы можем изменить минский формат, внести в него коррективы. Или мы можем использовать какой-то другой формат… Скорость этого процесса имеет значение", — пояснил он в интервью газете Financial Times.
Кроме того, украинский лидер призвал США, Великобританию и Канаду принять более активное участие в дипломатическом процессе.
Ранее Зеленский предложил лидеру России Владимиру Путину провести встречу "в любой точке украинского Донбасса". В этом обращении он также вспомнил слова Путина о том, что в драке нужно бить первым. Президент Украины отметил, что, в отличие от драки, в войне проигрывают все стороны. В ответ российский лидер предложил Зеленскому встретиться в Москве. По словам Путина, речь может идти только о развитии двусторонних отношений. Если Зеленский хочет обсудить проблемы Донбасса, то тогда он должен встречаться с руководителями ДНР и ЛНР.
После этого главы Донецкой и Луганской народных республик выразили готовность встретиться с украинским лидером на линии соприкосновения. Однако Киев отказался вести переговоры с ополченцами.
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