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Зеленский предложил изменить или отменить Минские соглашения

Также украинский лидер призвал США, Великобританию и Канаду принять более активное участие в дипломатическом процессе.

26 апреля 2021, 09:04
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

Для урегулирования конфликта в Донбассе формат Минских соглашений необходимо реформировать или вообще отменить. Такое мнение выразил президент Украины Владимир Зеленский.

"У нас есть два варианта: мы можем изменить минский формат, внести в него коррективы. Или мы можем использовать какой-то другой формат… Скорость этого процесса имеет значение", — пояснил он в интервью газете Financial Times.

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Кроме того, украинский лидер призвал США, Великобританию и Канаду принять более активное участие в дипломатическом процессе.

Ранее Зеленский предложил лидеру России Владимиру Путину провести встречу "в любой точке украинского Донбасса". В этом обращении он также вспомнил слова Путина о том, что в драке нужно бить первым. Президент Украины отметил, что, в отличие от драки, в войне проигрывают все стороны. В ответ российский лидер предложил Зеленскому встретиться в Москве. По словам Путина, речь может идти только о развитии двусторонних отношений. Если Зеленский хочет обсудить проблемы Донбасса, то тогда он должен встречаться с руководителями ДНР и ЛНР.

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После этого главы Донецкой и Луганской народных республик выразили готовность встретиться с украинским лидером на линии соприкосновения. Однако Киев отказался вести переговоры с ополченцами.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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