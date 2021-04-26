Минобороны РФ показало кадры успешных испытаний новой противоракеты системы ПРО
Боевые расчёты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью.
ВКС России успешно испытали новую противоракету системы ПРО. Видео © Twitter / Минобороны России
Опубликовано видео испытаний Воздушно-космическими силами РФ новой ракеты системы противоракетной обороны (ПРО), которые прошли на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.
На кадрах видно, как специалисты погружают ракету на полуприцеп для транспортировки, поднимают на исходную позицию и запускают. Отмечалось, что в ходе испытаний боевые расчёты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что укомплектованный тяжёлыми межконтинентальными баллистическими ракетами "Сармат" поступит на боевое дежурство в конце 2022 года.
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