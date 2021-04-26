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Минобороны РФ показало кадры успешных испытаний новой противоракеты системы ПРО

Боевые расчёты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью.

26 апреля 2021, 09:16

ВКС России успешно испытали новую противоракету системы ПРО. Видео © Twitter / Минобороны России

Опубликовано видео испытаний Воздушно-космическими силами РФ новой ракеты системы противоракетной обороны (ПРО), которые прошли на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

На кадрах видно, как специалисты погружают ракету на полуприцеп для транспортировки, поднимают на исходную позицию и запускают. Отмечалось, что в ходе испытаний боевые расчёты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью.

ВКС России успешно испытали новую противоракету системы ПРО

ВКС России успешно испытали новую противоракету системы ПРО

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что укомплектованный тяжёлыми межконтинентальными баллистическими ракетами "Сармат" поступит на боевое дежурство в конце 2022 года.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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