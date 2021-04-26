Минобороны РФ показало кадры успешных испытаний новой противоракеты системы ПРО

Опубликовано видео испытаний Воздушно-космическими силами РФ новой ракеты системы противоракетной обороны (ПРО), которые прошли на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

На кадрах видно, как специалисты погружают ракету на полуприцеп для транспортировки, поднимают на исходную позицию и запускают. Отмечалось, что в ходе испытаний боевые расчёты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью.