Песков — о дате встречи Путина и Байдена: Речь идёт о летних месяцах
При этом на сегодняшний день точное место встречи лидеров двух сверхдержав неизвестно.
Фото © ТАСС / Михаил Климентьев / ЕРА / Evan Vucci
Дата встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена ещё не определена, однако речь идёт о летних месяцах. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Договорённостей по датам нет, но речь идёт в общем о летних месяцах. Она не определена, и ещё предстоит проанализировать много разных факторов, чтобы выйти на окончательные договорённости", — сказал Песков.
Официальный представитель Кремля также отметил, что на данный момент ни одна страна, где пройдёт встреча, не называлась. Пресс-секретарь добавил, что во время телефонного разговора рассматривалось предложение о встрече во время поездки Байдена в Европу в середине июня, однако сейчас понимания о сроках нет.
Напомним, президент США предложил российскому лидеру провести встречу на территории третьей страны. Об этом информировал Белый дом по итогам телефонного разговора Путина и Байдена, в ходе которого стороны обсудили ситуацию на Украине и вопросы контроля над вооружениями. Президент США подтвердил приверженность стабильным и предсказуемым отношениям с Россией, но вместе с тем заявил, что Штаты будут действовать в защиту своих национальных интересов. Позднее Байден назвал возможные сроки и место встречи с Путиным. По словам лидера США, его российский коллега согласился с мнением о необходимости личной встречи для обсуждения отношений двух стран.
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