Песков — о дате встречи Путина и Байдена: Речь идёт о летних месяцах

Дата встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена ещё не определена, однако речь идёт о летних месяцах. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Договорённостей по датам нет, но речь идёт в общем о летних месяцах. Она не определена, и ещё предстоит проанализировать много разных факторов, чтобы выйти на окончательные договорённости", — сказал Песков.

Официальный представитель Кремля также отметил, что на данный момент ни одна страна, где пройдёт встреча, не называлась. Пресс-секретарь добавил, что во время телефонного разговора рассматривалось предложение о встрече во время поездки Байдена в Европу в середине июня, однако сейчас понимания о сроках нет.

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