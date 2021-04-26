Песков не стал комментировать разбирательство с ФБК по иску об экстремизме

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать ситуацию вокруг Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* и Фонда защиты прав граждан (ФЗПГ)*, признанных НКО-иноагентами.

"Во-первых, мы никогда не комментируем решения судов. Во-вторых, решения суда ещё нет. Поэтому здесь нет субстанции, темы для наших комментариев", — заявил журналистам представитель Кремля.

Как уже сообщал Лайф, 16 апреля прокуратура Москвы подала иски о признании экстремистскими трёх связанных с Навальным организаций. В надзорном ведомстве заявили, что организация занимается "формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации" в стране.

Ранее в понедельник прокуратура Москвы приостановила деятельность штабов Алексея Навального. А вот решение же относительно деятельности ФБК должен принять Мосгорсуд. Заявление о "предварительных обеспечительных мерах в виде запрета на совершение определённых действий" туда поступило, но пока не рассмотрено.

*Организации внесены в реестр НКО — иностранных агентов.

Авторы