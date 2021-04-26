Песков не стал комментировать разбирательство с ФБК по иску об экстремизме
Пескову задали вопрос, не видят ли в Кремле риски злоупотреблений и преследований сторонников организаций, связанных с Алексеем Навальным.
Фото © Агентство "Москва" / Андрей Любимов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать ситуацию вокруг Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* и Фонда защиты прав граждан (ФЗПГ)*, признанных НКО-иноагентами.
"Во-первых, мы никогда не комментируем решения судов. Во-вторых, решения суда ещё нет. Поэтому здесь нет субстанции, темы для наших комментариев", — заявил журналистам представитель Кремля.
Как уже сообщал Лайф, 16 апреля прокуратура Москвы подала иски о признании экстремистскими трёх связанных с Навальным организаций. В надзорном ведомстве заявили, что организация занимается "формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации" в стране.
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Ранее в понедельник прокуратура Москвы приостановила деятельность штабов Алексея Навального. А вот решение же относительно деятельности ФБК должен принять Мосгорсуд. Заявление о "предварительных обеспечительных мерах в виде запрета на совершение определённых действий" туда поступило, но пока не рассмотрено.
*Организации внесены в реестр НКО — иностранных агентов.
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