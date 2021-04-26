Зеленский — о встрече с Путиным: Всё идёт к тому, что она состоится
Президент Украины подчеркнул, что важна суть переговоров, а где именно они пройдут — это детали.
Фото © ТАСС / ЕРА / VALENTYN OGIRENKO / POOL
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "всё идёт к тому", что его встреча с Владимиром Путиным всё же состоится. Лидер Незалежной добавил, что в ходе переговоров может обсудить с президентом РФ темы Церкви и русского языка.
"Мне кажется, что всё идёт к тому, что встреча состоится. Я действительно предложил — вы это слышали — встретиться в Донбассе, президент подтвердил своё желание, но предложил встретиться в Москве. Я уже дал задачу руководителю Офиса президента Андрею Ермаку, чтобы он связывался с Администрацией президента Путина, чтоб они нашли взаимопонимание, определили сроки и место, где мы могли бы встретиться", — заявил Зеленский журналистам.
Он подчеркнул, что "важна суть встречи, а где именно она будет — это детали".
При этом пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал ТАСС, что деталей о месте и времени возможной встречи президентов России и Украины пока нет.
Напомним, что 20 апреля президент Украины Владимир Зеленский предложил лидеру России Владимиру Путину провести встречу "в любой точке украинского Донбасса". В ответ российский лидер предложил Зеленскому встретиться в Москве. По словам Путина, речь может идти только о развитии двусторонних отношений. Если Зеленский хочет обсудить проблемы Донбасса, то тогда он должен встречаться с руководителями ДНР и ЛНР.
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