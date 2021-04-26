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"Америка показала интерес к кинематографу, не к аттракционам": Критик оценил победителей "Оскара-2021"

Церемония вручения премии в этом году весьма отличалась от церемоний прошлых лет, отметил эксперт.

26 апреля 2021, 11:26
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Церемония вручения наград Американской академии киноискусств прошла абсолютно предсказуемо. Такое мнение в беседе с Лайфом выразил кинокритик Давид Шнейдеров. По его словам, не было никаких сомнений, что основные призы получит "Земля кочевников", а Энтони Хопкинс и Фрэнсис Макдорманд удостоятся наград за лучшую мужскую и лучшую женскую роль соответственно.

"Оскар" был интересен тем, что не было блокбастеров, не было фильмов с многомиллионным бюджетом, была женщина-режиссёр. Это тенденции, которые меняются из года в год. Я надеюсь, что пандемия скоро закончится и "Оскар" вернётся к зрительскому кино. Сейчас порадовало, что Америка показала интерес к кинематографу, не к аттракционам, а к фильмам умным, сделанным для человека", — отметил кинокритик.

"Земля кочевников" взяла "Оскар" в главной номинации премии

"Земля кочевников" взяла "Оскар" в главной номинации премии

Шнейдеров заметил, что лента Хлои Чжао "Земля кочевников" — традиционный жанр роуд-муви, который так обожают американцы. Однако у нас в стране относятся к подобному кино без энтузиазма. Предсказуемой эксперт назвал и победу мультфильма "Душа" в категории "Лучший анимационный фильм". При этом считалось, что статуэтку в номинации "Лучшая мужская роль" посмертно получит умерший от рака актёр Чедвик Боузман за работу в фильме "Ма Рейни: Мать блюза", однако его не выбрали. По крайней мере, это хотя бы какая-то непредсказуемость, добавил кинокритик.

Получивший "Оскара" Энтони Хопкинс признался, что не ожидал стать лучшим актёром — видео

Получивший "Оскара" Энтони Хопкинс признался, что не ожидал стать лучшим актёром — видео

Напомним, что на "Оскаре" главную статуэтку вечера забрала лента "Земля кочевников", а Энтони Хопкинс и Фрэнсис Макдорманд взяли награды за лучшую мужскую и лучшую женскую роль соответственно. Ранее Лайф опубликовал полный список победителей "Оскара-2021".

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10 образов с "Оскара", за которые можно давать отдельную премию, ведь они насмешили публику до слёз

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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