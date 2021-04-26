10 образов с "Оскара", за которые можно давать отдельную премию, ведь они насмешили публику до слёз

54-летняя звезда фильмов Дэвида Линча, обладательница "Оскара" и "Золотого глобуса" Лора Дерн, по мнению пользователей, выглядела так, словно "прилетела на страусе"

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36-летняя певица и актриса Андра Дей надела соблазнительный наряд, явно показав больше, чем нужно

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74-летняя легендарная актриса Гленн Клоуз выбрала весьма противоречивый наряд от Giorgio Armani Privé. Платье-тунику с вышивкой из бисера она дополнила чёрными брюками и лодочками

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26-летняя певица Селеста Уэйт решила, что публике стоит пощекотать нервы, и появилась в красно-чёрном платье от Gucci, захватив сумочку в виде модели сердца

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Продюсер завоевавшего "Оскар" мультфильма Дана Мюррей пришла в платье от Christopher John Rodgers, необычный крой которого её саму превратил в мультяшку

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Музыкант Questlove решил, что даже "Оскар" не повод расставаться с любимыми удобными кроксами. Чёрный костюм и золотистые тапочки — и вы готовы сиять на любой вечеринке

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Ещё одной изюминкой премии стал музыкант Fatmax Gsus, который аристократичностью затмил бы даже Дракулу. Брошь в виде жука, изящное украшение на бороде, подкрученные усы — такому джентльмену внимание точно обеспечено

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Новый год, снежинки из бумаги и платье актрисы Виолы Дэвис от Alexander McQueen одинаково поднимают настроение

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Хип-хоп-певица H.E.R. добавила таинственности, спрятавшись под тёмно-синим капюшоном, однако вся загадка исчезала благодаря полупрозрачному комбинезону

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Продюсер Кори Рэй, сотрудничающая с Pixar, надела костюм, который словно щедро залили краской. Вот что значит "выплеснула эмоции"

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