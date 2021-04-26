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10 образов с "Оскара", за которые можно давать отдельную премию, ведь они насмешили публику до слёз

В Лос-Анджелесе прошла 93-я церемония вручения знаменитой кинопремии, на которую собрались артисты всех калибров. Кто-то преподносил заветные статуэтки, кто-то получал, но не меньшее внимание привлекли не только заслуги звёзд, но и их наряды. Актёры, продюсеры и певцы проявили свои неординарные натуры с помощью необычных образов, над которыми уже поспешили пошутить пользователи соцсетей.

26 апреля 2021, 09:50

Фото © Instagram / fashion_celebs_critics_, justjared

54-летняя звезда фильмов Дэвида Линча, обладательница "Оскара" и "Золотого глобуса" Лора Дерн, по мнению пользователей, выглядела так, словно "прилетела на страусе"

Фото © Instagram / lauradern, Twitter / PwincessMichael

Фото © Instagram / lauradern, Twitter / PwincessMichael

36-летняя певица и актриса Андра Дей надела соблазнительный наряд, явно показав больше, чем нужно

Фото © Instagram / fashion_celebs_critics_

Фото © Instagram / fashion_celebs_critics_

74-летняя легендарная актриса Гленн Клоуз выбрала весьма противоречивый наряд от Giorgio Armani Privé. Платье-тунику с вышивкой из бисера она дополнила чёрными брюками и лодочками

Фото © Instagram / fashion_celebs_critics_

Фото © Instagram / fashion_celebs_critics_

26-летняя певица Селеста Уэйт решила, что публике стоит пощекотать нервы, и появилась в красно-чёрном платье от Gucci, захватив сумочку в виде модели сердца

Фото © Instagram / justjared

Фото © Instagram / justjared

Продюсер завоевавшего "Оскар" мультфильма Дана Мюррей пришла в платье от Christopher John Rodgers, необычный крой которого её саму превратил в мультяшку

Фото © Twitter / 4ChionLifestyle, taylormadeworld

Фото © Twitter / 4ChionLifestyle, taylormadeworld

Музыкант Questlove решил, что даже "Оскар" не повод расставаться с любимыми удобными кроксами. Чёрный костюм и золотистые тапочки — и вы готовы сиять на любой вечеринке

Фото © Instagram / eceventsrd

Фото © Instagram / eceventsrd

Ещё одной изюминкой премии стал музыкант Fatmax Gsus, который аристократичностью затмил бы даже Дракулу. Брошь в виде жука, изящное украшение на бороде, подкрученные усы — такому джентльмену внимание точно обеспечено

Фото © Instagram / fatmaxgsus69

Фото © Instagram / fatmaxgsus69

Новый год, снежинки из бумаги и платье актрисы Виолы Дэвис от Alexander McQueen одинаково поднимают настроение

Фото © Instagram / mundodeconforto, eonlinebrasil

Фото © Instagram / mundodeconforto, eonlinebrasil

Хип-хоп-певица H.E.R. добавила таинственности, спрятавшись под тёмно-синим капюшоном, однако вся загадка исчезала благодаря полупрозрачному комбинезону

Фото © Instagram / hermusicofficial

Фото © Instagram / hermusicofficial

Продюсер Кори Рэй, сотрудничающая с Pixar, надела костюм, который словно щедро залили краской. Вот что значит "выплеснула эмоции"

Фото © Instagram / cristinaehrlic, Twitter / khawula_musa

Фото © Instagram / cristinaehrlic, Twitter / khawula_musa

Красная дорожка позора: 10 звёзд на "Грэмми-2021", чей наряд вызвал смех даже у папарацци

Красная дорожка позора: 10 звёзд на "Грэмми-2021", чей наряд вызвал смех даже у папарацци

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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