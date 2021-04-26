10 образов с "Оскара", за которые можно давать отдельную премию, ведь они насмешили публику до слёз
В Лос-Анджелесе прошла 93-я церемония вручения знаменитой кинопремии, на которую собрались артисты всех калибров. Кто-то преподносил заветные статуэтки, кто-то получал, но не меньшее внимание привлекли не только заслуги звёзд, но и их наряды. Актёры, продюсеры и певцы проявили свои неординарные натуры с помощью необычных образов, над которыми уже поспешили пошутить пользователи соцсетей.
Фото © Instagram / fashion_celebs_critics_, justjared
54-летняя звезда фильмов Дэвида Линча, обладательница "Оскара" и "Золотого глобуса" Лора Дерн, по мнению пользователей, выглядела так, словно "прилетела на страусе"
Фото © Instagram / lauradern, Twitter / PwincessMichael
36-летняя певица и актриса Андра Дей надела соблазнительный наряд, явно показав больше, чем нужно
74-летняя легендарная актриса Гленн Клоуз выбрала весьма противоречивый наряд от Giorgio Armani Privé. Платье-тунику с вышивкой из бисера она дополнила чёрными брюками и лодочками
26-летняя певица Селеста Уэйт решила, что публике стоит пощекотать нервы, и появилась в красно-чёрном платье от Gucci, захватив сумочку в виде модели сердца
Фото © Instagram / justjared
Продюсер завоевавшего "Оскар" мультфильма Дана Мюррей пришла в платье от Christopher John Rodgers, необычный крой которого её саму превратил в мультяшку
Фото © Twitter / 4ChionLifestyle, taylormadeworld
Музыкант Questlove решил, что даже "Оскар" не повод расставаться с любимыми удобными кроксами. Чёрный костюм и золотистые тапочки — и вы готовы сиять на любой вечеринке
Фото © Instagram / eceventsrd
Ещё одной изюминкой премии стал музыкант Fatmax Gsus, который аристократичностью затмил бы даже Дракулу. Брошь в виде жука, изящное украшение на бороде, подкрученные усы — такому джентльмену внимание точно обеспечено
Фото © Instagram / fatmaxgsus69
Новый год, снежинки из бумаги и платье актрисы Виолы Дэвис от Alexander McQueen одинаково поднимают настроение
Фото © Instagram / mundodeconforto, eonlinebrasil
Хип-хоп-певица H.E.R. добавила таинственности, спрятавшись под тёмно-синим капюшоном, однако вся загадка исчезала благодаря полупрозрачному комбинезону
Фото © Instagram / hermusicofficial
Продюсер Кори Рэй, сотрудничающая с Pixar, надела костюм, который словно щедро залили краской. Вот что значит "выплеснула эмоции"
Фото © Instagram / cristinaehrlic, Twitter / khawula_musa
WOW-stars
"Ганнибал" 20 лет спустя: как изменились людоед-интеллектуал и его жертвы
сегодня в 07:30
53-летняя звезда "Спасателей Малибу" снялась в крошечном бикини, напомнив, почему по ней сохли парни
сегодня в 06:48
Каким вырос 16-летний сын Михаила Евдокимова от модели-мулатки, с которой артист изменял жене
23 апреля, 15:01
Выбор редакции
Суперлига — "лучшая короткометражка": в Сети вручили футбольный "Оскар"
Кинокритик оценил "предсказуемые" итоги "Оскара"
Девушка из Саратова, вместо того чтобы постареть за 17 лет, стала выглядеть ещё моложе, чем раньше
Россия высылает сотрудника посольства Италии в ответ на аналогичные действия Рима
В Кремле оценили вероятность помощи Индии, попавшей в "коронавирусный шторм"
Комментариев: 0