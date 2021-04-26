53-летняя звезда "Спасателей Малибу" снялась в крошечном бикини, напомнив, почему по ней сохли парни
Помимо героини Памелы Андерсон в "Спасателях Малибу" была ещё одна блондинка, которую сложно забыть. Американская актриса и модель Донна Д'Эррико исполнила роль пышногрудой красавицы Донны Марко и с годами ничуть не утратила своей привлекательности.
Донна Д'Эррико решила напомнить подписчикам в "Инстаграме", что 53 для неё — просто цифра. Блондинка выложила снимки, где позирует в бикини на фоне зелени, держа в руках зонтик.
Густые роскошные локоны, идеальная кожа, огромные голубые глаза и пышные формы — если не знать, сколько модели лет, сложно подумать, что она разменяла шестой десяток. И фанаты, заворожённые кадрами, не могли не осыпать свою любимицу комплиментами.
Фото © Instagram / donnaderrico, 90s_on_insta
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Видео © Instagram / donnaderrico
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Однако секрет молодости и привлекательности звезды заключается ещё и в том, что она не боится прибегать к помощи пластических хирургов. В 2017 году Донна преобразила своё тело, сделав подтяжку живота и кожи рук, липосакцию и увеличение ягодиц. И теперь её бывший муж может сильно пожалеть о разрыве. В 1996 году она вступила в брак с солистом американской глэм-метал-группы Mötley Crüe Никки Сиксом. С музыкантом её познакомила Памела Андерсон, которая в то время была замужем за его коллегой по группе Томми Ли. Однако в 2006-м отношения Донны и рокера распались. Как рассказывала артистка, причиной стали измены избранника, пишет Daily Mail.
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