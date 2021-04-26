"Ганнибал" 20 лет спустя: как изменились людоед-интеллектуал и его жертвы

Продолжение культового триллера 1991 года снял Ридли Скотт. В основу сценария лёг одноимённый роман Томаса Харриса, вышедший в 1999 году. При бюджете в 87 миллионов долларов в мировом прокате фильм собрал 351 миллион. Впрочем, критики отнеслись к нему достаточно прохладно. Тем не менее уже через год вышло продолжение, завершающее кинотрилогию о Лектере с участием Хопкинса.

Ганнибал Лектер / Энтони Хопкинс

Кадр из фильма "Ганнибал" © "Кинопоиск" / Фото © Instagram / anthonyhopkins

В общей сложности Хопкинс сыграл доктора Лектера в трёх фильмах. Последним стал "Красный дракон", вышедший через год после "Ганнибала". Затем последовали серия картин о марвеловском супергерое Торе, "Хичкок", "Ной" и сериал "Мир Дикого Запада". Самыми яркими в его поздней фильмографии стали персонажи из фильмов "Два папы" и "Отец". Хопкинсу 83 года, но он не собирается на пенсию: на подходе ещё четыре фильма с его участием.

Кларис Старлинг / Джулианна Мур

Кадр из фильма "Ганнибал" © "Кинопоиск" / Фото © Instagram / juliannemoore

У Мур была непростая задача — стать достойной заменой Джоди Фостер, сыгравшей Кларис в первом фильме. Судя по отзывам критиков и кассовым сборам, она с ней справилась. С тех пор актриса успела сыграть множество запоминающихся ролей. На её счету такие картины, как "Законы привлекательности", "Дитя человеческое", "Одинокий мужчина" и "Звёздная карта". Сейчас Джулианна тоже не сидит сложа руки — на очереди девять проектов с её участием.

Мейсон Вёрджер / Гэри Олдмен

Кадры из фильмов "Ганнибал" и "Трафик" © "Кинопоиск"

Сравнить, как изменилась внешность Олдмена, с тем, как он выглядел в "Ганнибале", не представляется возможным: он был слишком сильно загримирован. Впрочем, талант не скроешь никаким гримом, поэтому после роли Вёрджера актёр проявил себя в серии фильмов о Гарри Поттере и трилогии Кристофера Нолана о Бэтмене, а также в таких картинах, как "Тёмные времена" и "Манк".

Риналдо Пацци / Джанкарло Джаннини

Кадр из фильма "Ганнибал" © "Кинопоиск" / Фото © Wikimedia Commons / Vincenzo Laconianni

Самой заметной ролью Джаннини после "Ганнибала" стал персонаж Рене Матиса из фильмов о Джеймсе Бонде ("Казино Рояль", "Квант милосердия"). Кроме того, он принял участие в сериалах "Уловка-22" и "Леонардо". Но большую часть фильмографии актёра составляют итальянские картины, неизвестные массовой аудитории.

Аллегра Пацци / Франческа Нери

Кадр из фильма "Ганнибал" / Фото © "Кинопоиск"

Через год после "Ганнибала" вышел боевик "Возмещение ущерба" с Арнольдом Шварценеггером, где Нери составила пару знаменитому австрийцу. На этом голливудская карьера актрисы подошла к концу. До 2016 года она снималась исключительно в итальянских фильмах, а потом и вовсе пропала с экранов.

Пол Крендлер / Рэй Лиотта

Кадр из фильма "Ганнибал" © "Кинопоиск" / Фото © Instagram / rayliotta

Рэй Лиотта после "Ганнибала" не сбавлял оборотов. "Револьвер", "Козырные тузы", "Реальные кабаны", "Город грехов – 2" — громкие фильмы с его участием перечислять можно бесконечно. Актёр продолжает сниматься, и на этот год намечено несколько премьер с его именем в титрах.

Корделл Домлинг / Желько Иванек

Кадр из фильма "Ганнибал" / Фото © "Кинопоиск"

В кино Иванек играл в основном второстепенных персонажей. Самыми заметными картинами в его послужном списке стали "Догвилль", "Крепкий орешек 4.0", "Залечь на дно в Брюгге" и "Три билборда на границе Эббинга, Миссури". Но своим поклонникам он больше известен по сериалам ("12 обезьян", "Государственный секретарь", "Форс-мажоры"). Кроме того, до 2012 года Иванек проявлял своё актёрское мастерство ещё и на сцене.

Барни Мэттьюс / Фрэнки Фэйзон

Кадр из фильма "Ганнибал" / Фото © Flickr / Greg2600

Широкой аудитории Фэйзон почти не известен. Тем не менее на его счету около 80 ролей. Вместе с Хопкинсом он принял участие в продолжении "Ганнибала", а потом на протяжении шести лет играл в сериале "Прослушка". Его фильмографию пополнили такие картины, как "Белые цыпочки", "Мои черничные ночи" и "История одного вампира". Актёр продолжает сниматься.

Авторы