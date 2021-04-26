"Очень недостойная политическая игра": В Госдуме оценили призыв Зеленского переписать Минские соглашения

Пока переговорный процесс затягивается, люди платят кровью, указал парламентарий.

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о необходимости пересмотра или отмены Минских соглашений является недостойной политической игрой, цель которой затянуть переговорный процесс и обвинить Россию в том, что конфликт в Донбассе не получается урегулировать. Об этом в беседе с Лайфом заявил депутат Госдумы Олег Морозов.

"Если паровоз не едет, то это не значит, что к нему нужно клеем крылья приделывать. Он всё равно не поедет от этого. "Нормандский формат" не едет, потому что Зеленский не хочет, чтобы он поехал. И сколько бы он крыльев к нему ни приделывал, он не поедет, если сам Зеленский не поменяет свою позицию", — отметил парламентарий.

Морозов подчеркнул, что дело не в количестве участников "нормандского формата", а в том, что он держится и должен держаться исключительно на Минских соглашениях и "формуле Штайнмайера". По словам депутата, видоизменять эти положения с помощью привлечения сторонних государств просто бессмысленно, поскольку первым делом Киев сам должен начать реализацию мирного процесса в Донбассе.

"Это делается для того, чтобы затянуть переговорный процесс и завести его в тупик. Для того чтобы обвинить потом Россию в том, что не получается мир в Донбассе. Это политическая игра, причём очень недостойная, за это люди платят кровью", — добавил собеседник Лайфа.