Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

"Очень недостойная политическая игра": В Госдуме оценили призыв Зеленского переписать Минские соглашения

Пока переговорный процесс затягивается, люди платят кровью, указал парламентарий.

26 апреля 2021, 11:43
<p>Владимир Зеленский. Фото © <a href="https://www.president.gov.ua/photos/robocha-poyizdka-prezidenta-ukrayini-na-donbas-3901" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт президента Украины</a></p>

Владимир Зеленский. Фото © Сайт президента Украины

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о необходимости пересмотра или отмены Минских соглашений является недостойной политической игрой, цель которой затянуть переговорный процесс и обвинить Россию в том, что конфликт в Донбассе не получается урегулировать. Об этом в беседе с Лайфом заявил депутат Госдумы Олег Морозов.

"Если паровоз не едет, то это не значит, что к нему нужно клеем крылья приделывать. Он всё равно не поедет от этого. "Нормандский формат" не едет, потому что Зеленский не хочет, чтобы он поехал. И сколько бы он крыльев к нему ни приделывал, он не поедет, если сам Зеленский не поменяет свою позицию", — отметил парламентарий.

Кремль — о предложении Зеленского изменить минский формат: Это тревожный сигнал

Кремль — о предложении Зеленского изменить минский формат: Это тревожный сигнал

Морозов подчеркнул, что дело не в количестве участников "нормандского формата", а в том, что он держится и должен держаться исключительно на Минских соглашениях и "формуле Штайнмайера". По словам депутата, видоизменять эти положения с помощью привлечения сторонних государств просто бессмысленно, поскольку первым делом Киев сам должен начать реализацию мирного процесса в Донбассе.

"Это делается для того, чтобы затянуть переговорный процесс и завести его в тупик. Для того чтобы обвинить потом Россию в том, что не получается мир в Донбассе. Это политическая игра, причём очень недостойная, за это люди платят кровью", — добавил собеседник Лайфа.

Политолог назвал четыре украинских города, которые хотят войти в состав России

Политолог назвал четыре украинских города, которые хотят войти в состав России

Ранее Владимир Зеленский предложил переписать или вовсе отменить Минские соглашения. В частности, президент Украины настаивает на включении в число участников переговоров США, Великобританию и Канаду.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Наталья Суворова
Наталья Суворова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Депутат объяснил, почему майские праздники лучше продлить за счёт новогодних каникул

22 апреля, 19:31

Зеленский — о встрече с Путиным: Всё идёт к тому, что она состоится

сегодня в 11:04

Захарова оценила объявление Румынией персоной нон грата российского дипломата

сегодня в 11:54

"Без комментариев": Лайф публикует видео с избитым экс-хоккеистом ЦСКА с больничной койки

сегодня в 12:03

Кипр с 10 мая будет принимать без ограничений туристов, привитых "Спутником V"

сегодня в 11:55

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1