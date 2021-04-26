Захарова оценила объявление Румынией персоной нон грата российского дипломата

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала решение Бухареста об объявлении персоной нон грата помощника военного атташе Посольства РФ в Румынии.

"Посол Румынии в России хорошо знаком с процедурой ответных мер", — заявила дипломат в беседе с ТАСС.

Напомним, помощник российского военного атташе объявлен "нежелательной персоной" в Румынии. По заявлению Бухареста, деятельность и действия дипломата "противоречат положениям Венской конвенции".

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