Румыния объявила персоной нон грата помощника российского военного атташе

Румынские власти объявили персоной нон грата помощника военного атташе Посольства РФ в Бухаресте, его вышлют из страны. В МИД Румынии заявили, что деятельность и действия дипломата "противоречат положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года".

Кроме того, в румынское внешнеполитическое ведомство вызвали посла РФ в Бухаресте Валерия Кузьмина, ему сообщили о принятом решении.

Напомним, 17 апреля Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов. Власти страны заявили, что российские разведчики якобы могли быть причастны к диверсии на складе боеприпасов во Врбетице семилетней давности. Параллельно с этим чешская полиция объявила в розыск двух россиян, которых ранее Великобритания обвиняла в отравлении Скрипалей, — Александра Петрова и Руслана Боширова.

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