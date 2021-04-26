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Категорий: 18

Румыния объявила персоной нон грата помощника российского военного атташе

В Бухаресте заявили, что деятельность и действия дипломата "противоречат положениям Венской конвенции".

26 апреля 2021, 10:05

Фото © Pixabay

Румынские власти объявили персоной нон грата помощника военного атташе Посольства РФ в Бухаресте, его вышлют из страны. В МИД Румынии заявили, что деятельность и действия дипломата "противоречат положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года".

Кроме того, в румынское внешнеполитическое ведомство вызвали посла РФ в Бухаресте Валерия Кузьмина, ему сообщили о принятом решении.

В Совфеде раскрыли цель серийной высылки российских дипломатов из стран НАТО

В Совфеде раскрыли цель серийной высылки российских дипломатов из стран НАТО

Напомним, 17 апреля Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов. Власти страны заявили, что российские разведчики якобы могли быть причастны к диверсии на складе боеприпасов во Врбетице семилетней давности. Параллельно с этим чешская полиция объявила в розыск двух россиян, которых ранее Великобритания обвиняла в отравлении Скрипалей, — Александра Петрова и Руслана Боширова.

"Энергия маленького члена": Посольство РФ в Минске жёстко пошутило над главой МИД Литвы

"Энергия маленького члена": Посольство РФ в Минске жёстко пошутило над главой МИД Литвы

Позже в знак солидарности с Чехией Словакия сообщила о высылке трёх дипломатов РФ, Литва объявила персонами нон грата двух российских дипломатов, а Эстония и Латвия решили выдворить по одному дипломату РФ.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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