Экс-жена Аршавина впервые показала обезображенное лицо на шоу, раскрыв, кто виноват в её болезни
Алиса Казьмина, которая недавно вышла из больницы, стала гостьей шоу "Прямой эфир", где решила ответить на обвинения бывшей свекрови. Мать Андрея Аршавина Татьяна Ивановна считает, что Алиса своим поведением заслужила болезнь и должна покаяться. Кроме того, женщина заявляет, что экс-невестка страдает от последствий неудачной ринопластики и готова на всё, чтобы не покидать особняк футболиста.
Алиса Казьмина появилась на передаче, не побоявшись показать, как болезнь изуродовала её лицо. По словам модели, она лечилась от абдоминального сепсиса и некроза носа. Но к этим недугам добавились ещё и пролежни, один из которых уже "превратился в аутоиммунную некротическую язву". Сейчас она вынуждена каждый день ездить на перевязки, хотя надеялась, что, покинув клинику, будет наводить красоту и заниматься пластикой носа. Теперь преображение откладывается по меньшей мере на два-три месяца. И в своих бедах Алиса винит бывшую свекровь.
Мне больно очень. <...> Я просто думаю, что ко мне ещё не прилипло, какая из болезней. Что я ещё не пережила, чтобы вот это всё закончилось. <...> Какую-то порчу на меня, может, нагнали, чёрную силу. И никакое раскаяние тут не поможет — тут надо человеку остановиться воевать со мной. Теперь она хочет забрать у меня жизнь, здоровье. Ну не бывает такого количества редких заболеваний за полгода. Да, я верю ещё и в то, что это может сделать Татьяна Ивановна
Слева — мать Андрея Аршавина. Скриншот © Telegram / YOBAJUR
По словам Казьминой, она была шокирована тем, что мать Аршавина отважилась на интервью и выдвинула ряд обвинений в её адрес. Ведь модель сейчас в таком состоянии, что ей остро нужны помощь и поддержка.
Меня это шокировало. Это был набор обвинений из разных времён. Вроде и жалеет она меня, и нет. Меня это сильно подубило. Я не ожидала, что 40-летнего мужчину, отца четырёх детей, придёт защищать мама — от болеющей женщины, её бывшей невестки, которой нужна помощь, нужен просто звонок со словами: "Алиса, мы рядом, всё хорошо"
Скриншот © Telegram / YOBAJUR. Фото © Instagram / arshavina_alisia__mb
Также Алиса считает, что свекровь виновата и в её разрыве с футболистом. Модель уверена, что бывший муж хочет вернуться домой, но его мать этого не позволит. По словам Казьминой, первые два года они с Андреем жили прекрасно, но потом начались "колдовские раздоры": он изменился, стал "холодным, зашуганным, стал проверять". И всё это якобы влияние его матери.
Скриншот © Telegram / YOBAJUR.
Андрей ушёл из-за мамы, это совершенно точно. Когда он мне написал: "Я больше не приду, не жди", — это точно мамины старания. Он не зашёл домой, даже не переступил. Потому что если бы он переступил порог дома, он бы уже не ушёл. Эти все мамины истории про то, что за ней следят и она устала пить валерьянку... а потом он выгнал меня из Казахстана. Я не знаю, зачем она это делала, но думаю, что Андрей — такая её собственность. Она не позволит ни одной женщине быть с ним. <...> Кроме того, она не поможет, она готова на всё, до последнего
Несмотря на то что мать Аршавина заявила, что они выиграли суд и экс-невестке следует покинуть особняк, Алиса придерживается другого мнения. Она утверждает, что по закону якобы ещё не должна выезжать из этого дома.
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