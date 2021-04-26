Экс-жена Аршавина впервые показала обезображенное лицо на шоу, раскрыв, кто виноват в её болезни

Андрей ушёл из-за мамы, это совершенно точно. Когда он мне написал: "Я больше не приду, не жди", — это точно мамины старания. Он не зашёл домой, даже не переступил. Потому что если бы он переступил порог дома, он бы уже не ушёл. Эти все мамины истории про то, что за ней следят и она устала пить валерьянку... а потом он выгнал меня из Казахстана. Я не знаю, зачем она это делала, но думаю, что Андрей — такая её собственность. Она не позволит ни одной женщине быть с ним. <...> Кроме того, она не поможет, она готова на всё, до последнего

Алиса Казьмина