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Не праздничные дни: депутат Госдумы объяснил, как длинные майские выходные отразятся на зарплате

Из-за каникул возможны небольшие потери для экономики, однако они не так критичны, как от нового локдауна.

26 апреля 2021, 12:36
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Длинные выходные с 1 по 10 мая включительно для россиян будут с сохранением обычной заработной платы. Об этом рассказал депутат Государственной думы, председатель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских.

По его словам, работодатели должны ориентироваться на разъяснения Минтруда от 2020 года. Эти выходные не являются праздничными днями, а вводятся для минимизации контактов людей в связи с угрозой распространения коронавируса.

"Человек должен получить такую оплату, как если бы он работал. Для тех, у кого отпуска уже оформлены, ничего не меняется", — цитирует Ветлужского Ura.ru.

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Эксперт объяснил, что если работодателю необходимо присутствие работника на месте, то он должен выпустить приказ и обосновать свою позицию, но в таком случае сотруднику будет выплачиваться стандартная зарплата, не в двойном размере.

С депутатом согласен главный экономист Фонда экономических исследований "Центр развития" НИУ ВШЭ Валерий Миронов. Экономист также заметил, что из-за каникул возможны небольшие потери для экономики, однако они не так критичны, как от возможности нового локдауна.

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Напомним, решение о длинных выходных было принято Владимиром Путиным по просьбе Роспотребнадзора. Так, нерабочими днями в России объявлен период с 1 по 10 мая включительно.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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