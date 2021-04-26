"Это злоупотребление правом": Адвокат Ильи Соболева рассказал об "астрономическом" иске на 84 млн

Адвокат комика Ильи Соболева, на которого юрист из Тольятти подал иск на 84 миллиона рублей, считает требования истца сильно завышенными. Об этом юрист Антон Стружков рассказал в беседе с Лайфом. По его словам, для начала не мешало бы проверить, действительно ли в суд обратился именно тот человек, чьё фото было показано в эфире.

"Мы хотели бы проверить, действительно ли это тот человек, который изображён на фото, потому что первое, что пришло в голову, — это какой-то человек, найдя похожую на него фотографию, решил таким образом обогатиться. Второе — надо разбираться по пунктам, о чём предъявлены требования, почему такая астрономическая сумма и с чем это связано", — рассуждает адвокат в беседе с Лайфом.

При этом защита недоумевает, почему истец обратился с иском напрямую в суд, не пытаясь связаться с самим комиком или его представителями, чтобы закрыть вопрос в досудебном порядке. По словам Стружкова, это можно воспринять как давление или гринмейл (то есть вымогательство), пусть и путём абсолютно законных методов.

"Конечно, это не мошенничество. Леонид находится в правовом поле, здесь скорее злоупотребление правом. То есть Леонид, используя предоставленные ему законом инструменты, использует их, так скажем, не совсем по назначению", — пояснил собеседник Лайфа.

Ранее Лайф рассказывал, как ролик стендапера Салавата Дюсенгалиева помог следствию выйти на чёрного риелтора. Комик нашёл в Интернете не менее 70 товарищей по несчастью, которых, предположительно, обманул тот же человек. Причём если стендапера злоумышленник кинул на пять тысяч рублей, то сумма ущерба в других случаях составила от 50 до 100 тысяч.

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