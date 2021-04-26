Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе на военные сборы

А весенняя призывная кампания на военную службу стартовала в России с 1 апреля, в войска планируется набрать 134 тысячи срочников со всех регионов страны, кроме Коми и Ямало-Ненецкого автономного округа, где набор в армию проводится только осенью. А с 2022 года в России будет изменено положение о военно-врачебной экспертизе, на сборных пунктах ужесточат медосмотр, чтобы в армию не забирали молодых людей, у которых серьёзные болезни выявили только во время призыва.