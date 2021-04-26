Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе на военные сборы
Обеспечить выполнение мероприятий, связанных с проведением сборов, поручено Правительству РФ и местным властям.
Фото © ТАСС / Донат Сорокин
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2021 году. Об этом говорится в тексте указа главы государства.
Обеспечить выполнение мероприятий, связанных с проведением сборов, поручено Правительству РФ и местным властям в регионах страны.
А весенняя призывная кампания на военную службу стартовала в России с 1 апреля, в войска планируется набрать 134 тысячи срочников со всех регионов страны, кроме Коми и Ямало-Ненецкого автономного округа, где набор в армию проводится только осенью. А с 2022 года в России будет изменено положение о военно-врачебной экспертизе, на сборных пунктах ужесточат медосмотр, чтобы в армию не забирали молодых людей, у которых серьёзные болезни выявили только во время призыва.
Лента новостей
"Уровень радиации контролируется": СБУ рассекретила документы КГБ о чернобыльской аварии
сегодня в 12:14
"Без комментариев": Лайф публикует видео с избитым экс-хоккеистом ЦСКА с больничной койки
сегодня в 12:03
Кипр с 10 мая будет принимать без ограничений туристов, привитых "Спутником V"
сегодня в 11:55
Выбор редакции
Зеленский — о встрече с Путиным: Всё идёт к тому, что она состоится
Россия вошла в пятёрку стран — лидеров по военным расходам за 2020 год
Голикова: Новых ограничений по ковиду в России в майские праздники вводить не будут
В Румынии трофей Евро-2020 упал в прямом эфире — видео
"Я всегда забираю лучшее": Моргенштерн устроил откровенную съёмку, показав, чем хороша его девушка
Комментариев: 0