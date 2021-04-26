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Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе на военные сборы

Обеспечить выполнение мероприятий, связанных с проведением сборов, поручено Правительству РФ и местным властям.

26 апреля 2021, 12:18
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Фото © ТАСС / Донат Сорокин

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2021 году. Об этом говорится в тексте указа главы государства.

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Обеспечить выполнение мероприятий, связанных с проведением сборов, поручено Правительству РФ и местным властям в регионах страны.

А весенняя призывная кампания на военную службу стартовала в России с 1 апреля, в войска планируется набрать 134 тысячи срочников со всех регионов страны, кроме Коми и Ямало-Ненецкого автономного округа, где набор в армию проводится только осенью. А с 2022 года в России будет изменено положение о военно-врачебной экспертизе, на сборных пунктах ужесточат медосмотр, чтобы в армию не забирали молодых людей, у которых серьёзные болезни выявили только во время призыва.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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