"Уровень радиации контролируется": СБУ рассекретила документы КГБ о чернобыльской аварии

Служба безопасности Украины спустя 35 лет рассекретила документы КГБ о взрыве на Чернобыльской АЭС, произошедшем 26 апреля 1986 года. Об этом говорится в фейсбуке СБУ.

Среди записей — первый доклад директора ЧАЭС Виктора Брюханова об аварии, переговоры операторов сразу после взрыва на четвёртом энергоблоке, а также справка об эвакуации жителей Припяти.

В секретном докладе Брюханов описывает случившиеся события и разрушения, произошедшие в результате взрыва. Указывается, что на момент аварии на станции находилось около 200 человек обслуживающего персонала, девять из которых получили ожоги, а один скончался под утро в медсанчасти, ещё трое находились в тяжёлом состоянии. Спустя несколько часов также не было установлено местонахождение старшего оператора реакторного цеха Валерия Ходемчука, считающегося первой жертвой катастрофы.

"Обстановка в городе Припять и прилегающих населённых пунктах нормальная. Уровень радиации контролируется", — пишет Брюханов.







При этом были и другие данные, которые скрывали власти, ведь сбои на ЧАЭС происходили ещё до катастрофы. Так, в 1982 году произошёл значительный выброс радиоактивных веществ на первом энергоблоке, а в 1984 году ЧП были зафиксированы на третьем и четвёртом блоках.

"В 1983-м руководство Москвы получило информацию, что ЧАЭС является одной из самых опасных атомных станций в СССР из-за отсутствия средств безопасности. В случае аварии радиоактивность оценивалась в 60 раз выше, чем во время взрывов атомных бомб в Хиросиме и Нагасаки", — говорится в сообщении СБУ.

В эвакуационной справке от 27 апреля сказано, что из Припяти было вывезено и самостоятельно уехало 44 460 человек, многих из которых отправили в Иванковский и Вышгородский районы, а для работ на ЧАЭС оставлено пять тысяч рабочих.





По данным СБУ, в июле 1986 года согласно установленной директиве была засекречена вся информация о случившемся на ЧАЭС, включая причины, характер разрушений, состав смеси, выброшенной в воздух во время взрыва, радиационное состояние, масштабы ликвидации, заболеваемости и другие. Многие факты об аварии размещены в сборниках "Чернобыльское досье КГБ", подготовленных Архивом СБУ и Украинским институтом национальной памяти, которые можно найти в свободном доступе.

Напомним, авария на Чернобыльской АЭС произошла в ночь на 26 апреля 1986 года. Ветер подхватил выброшенные из её четвёртого энергоблока радионуклиды и разнёс их на тысячи километров, вплоть до Тулы и Норвегии. Были загрязнены территории Украины, Белоруссии, России и Молдавии.

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