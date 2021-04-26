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"Без комментариев": Лайф публикует видео с избитым экс-хоккеистом ЦСКА с больничной койки

Пострадавший спортсмен сейчас находится в больнице имени Пирогова в отделении челюстно-лицевой хирургии.

26 апреля 2021, 12:03

Избитый экс-хоккеист ЦСКА Кевин Антипов отказался от комментариев по поводу драки с актёром Александром Палем. Видео © LIFE

25-летний экс-хоккеист молодёжного ЦСКА Кевин Антипов отказывается от каких-либо комментариев по поводу драки с актёром Александром Палем и его приятелями. Кадры со спортсменом на больничной койке удалось заснять журналистам Лайфа.

Лайф публикует видео с моментом избиения экс-хоккеиста ЦСКА в Москве

Лайф публикует видео с моментом избиения экс-хоккеиста ЦСКА в Москве

Отметим, что на данный момент пострадавший молодой человек находится в больнице имени Пирогова в отделении челюстно-лицевой хирургии. Однако, какие именно травмы получил Антипов, неизвестно. Судя по синяку под глазом, спортсмена били в лицо.

Ранее Лайф узнал подробности конфликта между актёром Палем и экс-игроком ЦСКА Антиповым. Спортсмен заявил правоохранителям, что возвращался со дня рождения отца, когда на него напали. Трое неизвестных выбежали из автомобиля "Ауди" и набросились с кулаками на Антипова. В одном из злоумышленников хоккеист узнал актёра Александра Паля. После драки нападавшие сели в машину и скрылись с места инцидента. Однако у Паля своя версия на этот счёт.

Полиция начала проверку по факту избиения экс-хоккеиста ЦСКА в Москве

Полиция начала проверку по факту избиения экс-хоккеиста ЦСКА в Москве

Напомним, экс-хоккеист Кевин Антипов обвинил в избиении звезду фильма "Горько!" Александра Паля, заметив, что в этот момент актёр был не один. Сам Паль ранее всё отрицал.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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