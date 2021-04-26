Штабы Навального прекращают работу в прежнем формате и замораживают страницы в соцсетях
Работникам рекомендовано удалить из личных аккаунтов любую информацию о связях с блогером.
Фото © ТАСС / Демьяненко Роман
Штабы Алексея Навального по всей России экстренно меняют формат деятельности. Там объявили, что прекращают работать в прежнем формате. Так, в московском штабе блогера рассказали, что страница в социальной сети Twitter будет заморожена, новой информации на ней появляться не будет.
"В ближайшее время мы поменяем у неё название и максимально обезличим. Это же произойдёт и с остальными страницами нашего штаба в социальных сетях", — указали в организации.
Доступы к страничкам передадут центральному руководству штабов. Работникам рекомендовали стереть с личных страниц в соцсетях любую информацию о связях с ФБК*.
Как уже сообщал Лайф, 16 апреля прокуратура Москвы подала иски о признании экстремистскими трёх связанных с Навальным организаций. В надзорном ведомстве заявили, что организация занимается "формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации" в стране.
Ранее в понедельник прокуратура Москвы приостановила деятельность штабов Алексея Навального. А вот решение же относительно деятельности ФБК должен принять Мосгорсуд. Заявление о "предварительных обеспечительных мерах в виде запрета на совершение определённых действий" туда поступило, но пока не рассмотрено.
*Организация внесена в реестр НКО — иностранных агентов.
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