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В Роспотребнадзоре поставили точку в вопросе запрета торговли спиртным в майские праздники

Ранее в соцсетях появилась неподтверждённая информация о том, что с 30 апреля по 10 мая в магазинах нельзя будет приобрести спиртные напитки.

26 апреля 2021, 17:03
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Фото © ТАСС / Геодакян Артём

Каких-либо ограничений или полного запрета на продажу алкогольных напитков в длинные майские выходные не будет. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Скриншот из сториз © Instagram / rospotrebnadzor.official

Скриншот из сториз © Instagram / rospotrebnadzor.official

"В майские выходные не будут запрещать продажу алкоголя. Сообщения о запрете в Интернете не соответствуют действительности", — указано в сториз на официальной странице ведомства в "Инстаграме".

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Ранее в соцсетях появились слухи о том, что в России с 30 апреля по 10 мая якобы могут ограничить или вообще запретить продажу спиртных напитков.

Напомним, решение о длинных выходных было принято Владимиром Путиным по просьбе Роспотребнадзора. Так, нерабочим в России объявлен период с 1 по 10 мая включительно.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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