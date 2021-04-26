В Роспотребнадзоре поставили точку в вопросе запрета торговли спиртным в майские праздники
Ранее в соцсетях появилась неподтверждённая информация о том, что с 30 апреля по 10 мая в магазинах нельзя будет приобрести спиртные напитки.
Фото © ТАСС / Геодакян Артём
Каких-либо ограничений или полного запрета на продажу алкогольных напитков в длинные майские выходные не будет. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
Скриншот из сториз © Instagram / rospotrebnadzor.official
"В майские выходные не будут запрещать продажу алкоголя. Сообщения о запрете в Интернете не соответствуют действительности", — указано в сториз на официальной странице ведомства в "Инстаграме".
Ранее в соцсетях появились слухи о том, что в России с 30 апреля по 10 мая якобы могут ограничить или вообще запретить продажу спиртных напитков.
Напомним, решение о длинных выходных было принято Владимиром Путиным по просьбе Роспотребнадзора. Так, нерабочим в России объявлен период с 1 по 10 мая включительно.
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