Эрдоган глубоко опечален заявлением Байдена о признании геноцида армян

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что глава Белого дома допустил историческую ошибку, признав геноцид армян. По мнению турецкого лидера, слова Джо Байдена были "неправомерными".

"Президент США Байден ранее сделал заявления. Это неправомерные, противоречащие истории слова. Нас они глубоко опечалили", — сказал турецкий лидер в эфире местного телеканала NTV, добавив, что во время Первой мировой войны в Османской империи "армянские банды убивали невинных людей".

Эрдоган отметил, что вопросы признания геноцида должны решать историки, а не политики. Турецкий лидер посетовал, что понятия не имеет, на какие исторические факты опирается американский президент, делая подобные заявления.

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