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Эрдоган глубоко опечален заявлением Байдена о признании геноцида армян

Такие вопросы должны решать историки, а не политики, подчеркнул турецкий лидер.

26 апреля 2021, 16:49
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что глава Белого дома допустил историческую ошибку, признав геноцид армян. По мнению турецкого лидера, слова Джо Байдена были "неправомерными".

"Президент США Байден ранее сделал заявления. Это неправомерные, противоречащие истории слова. Нас они глубоко опечалили", — сказал турецкий лидер в эфире местного телеканала NTV, добавив, что во время Первой мировой войны в Османской империи "армянские банды убивали невинных людей".

Политолог объяснил признание Байденом геноцида армян

Политолог объяснил признание Байденом геноцида армян

Эрдоган отметил, что вопросы признания геноцида должны решать историки, а не политики. Турецкий лидер посетовал, что понятия не имеет, на какие исторические факты опирается американский президент, делая подобные заявления.

Напомним, президент США Джо Байден признал массовые убийства армянского народа в Османской империи в начале XX века геноцидом нации. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что глава Белого дома допустил тем самым историческую ошибку. А премьер-министр Армении выразил американскому лидеру признательность.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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