Ещё больше зрелищ: "Формула-1" официально утвердила спринтерские гонки
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Всего в этом сезоне (2021) будет три спринтерские гонки, две из которых состоятся в Европе.
"Формула-1" официально объявила о проведении спринтерской гонки. Теперь после первой свободной практики будет проходить квалификационная сессия, по результатам которой и определится стартовая расстановка в спринте. Сам спринт будет проходить в субботу, за день до основной гонки. Также отмечается, что первые три гонщика спринта получат дополнительные очки — три, два и одно соответственно.
"Я счастлив, что "Формула-1" ищет новые способы взаимодействия с фанатами и повышает зрелищность гоночных уик-эндов, — отметил в заявлении президент ФИА Жан Тодт. — Всё это стало возможным благодаря тесному сотрудничеству между ФИА, "Формулой-1" и командами".