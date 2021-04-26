Ещё больше зрелищ: "Формула-1" официально утвердила спринтерские гонки

"Формула-1" официально объявила о проведении спринтерской гонки. Теперь после первой свободной практики будет проходить квалификационная сессия, по результатам которой и определится стартовая расстановка в спринте. Сам спринт будет проходить в субботу, за день до основной гонки. Также отмечается, что первые три гонщика спринта получат дополнительные очки — три, два и одно соответственно.