Ещё больше зрелищ: "Формула-1" официально утвердила спринтерские гонки

Всего в этом сезоне (2021) будет три спринтерские гонки, две из которых состоятся в Европе.

"Формула-1" официально объявила о проведении спринтерской гонки. Теперь после первой свободной практики будет проходить квалификационная сессия, по результатам которой и определится стартовая расстановка в спринте. Сам спринт будет проходить в субботу, за день до основной гонки. Также отмечается, что первые три гонщика спринта получат дополнительные очки — три, два и одно соответственно.