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Великобритания ввела антикоррупционные санкции против 14 россиян

Подпавшим под ограничительные меры Лондон запретил въезд в королевство, британские активы этих граждан заморожены.

26 апреля 2021, 16:31
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Великобритания ввела новые международные антикоррупционные санкции. Под них подпало 14 граждан Российской Федерации. Об этом сообщил Форин-офис.

Как уточняется в пресс-релизе ведомства, фигурантам санкционного списка запрещён въезд в Соединённое Королевство, их британские активы заморожены. Санкции введены в отношении Артёма Константиновича Кузнецова, Павла Александровича Карпова, Станислава Евгеньевича Гордиевского, Ольги Германовны Степановой, Владлена Юрьевича Степанова, Елены Ивановны Химиной, Андрея Алексеевича Павлова, Геннадия Николаевича Плаксина, Вячеслава Георгиевича Хлебникова, Виктора Александровича Маркелова, Дмитрия Владиславовича Клюева, Олега Вячеславовича Уржумцева, Юлии Михайловны Майоровой и Алексея Николаевича Шешеня.

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Белый дом оценил результаты антироссийских санкций

Ранее Китай пообещал России поддержку на фоне ужесточения западных санкций. Так, в Пекине назвали проявлением гегемонии односторонние ограничительные меры Вашингтона.

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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