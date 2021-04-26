ВОЗ девятую неделю подряд фиксирует рост заболеваемости ковидом

В мире уже девятую неделю подряд растёт заболеваемость коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус.

"Пандемия CoViD-19 становится всё более интенсивной в мире. Число случаев заболевания растёт девятую неделю подряд", — сказал он на брифинге.

За минувшую неделю зарегистрировали практически столько же новых случаев, сколько было выявлено за первые пять месяцев пандемии, добавил Гебреисус.

Кроме того, организация шесть недель кряду фиксирует растущее число смертей от инфекции.

На сегодняшний день, по данным ВОЗ, в мире зарегистрировано 146 689 258 случаев заражения коронавирусом. Число смертей достигло 3 102 410. Не в последнюю очередь рост числа новых случаев инфицирования связан с Индией, где объявили "коронавирусный шторм". За последние 24 часа там выявили около 350 тысяч новых больных. В ближайшие дни по этому поводу может состояться телефонный разговор президента России Владимира Путина с властями Индии.

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