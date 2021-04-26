"Ничего врачи не говорят": Сын Светличной рассказал Лайфу о самочувствии госпитализированной актрисы

Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная с подозрением на инсульт была доставлена в городскую клиническую больницу имени Юдина. Об этом агентству "Москва" сообщили в справочной медучреждения. Лайф пообщался с сыном звезды фильма "Бриллиантовая рука" и выяснил, что состояние актрисы уже в норме.

"Она уже выписывается, сейчас в процессе выписки из больницы. Чувствует себя хорошо, ничего врачи не говорят", — сказал наследник 80-летней артистки Алексей Ивашов. При этом он не опроверг и не подтвердил истинный диагноз Светличной.

Ранее Лайф рассказывал, что отношения актрисы с родственниками не ладятся. Светличная обвиняла внучку в том, что та подстроила падение софита ей на голову летом 2020 года во время интервью, а в конце октября артистка обвинила сына и внучку в попытке отравить её ртутью. По её словам, родственники хотели завладеть недвижимостью.

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