Пасмурная погода не помеха: жители Архангельска устроили заплыв на месте крупного прорыва водопровода — видео

Жители Архангельска устроили заплыв на месте прорыва водопровода. Видео © Telegram-канал "Архангельск № 1"

В Архангельске утром в понедельник произошёл крупный прорыв водопровода на месте стройплощадки здания областного арбитражного суда, в результате чего образовалась огромная лужа. Об этом сообщает телеграм-канал "Архангельск № 1".

Местные жители решили воспользоваться ситуацией и устроили заплыв по искусственному водоёму. Стоит учитывать, что сегодня в Архангельске пасмурная погода и температура около нуля градусов. Прогнозируется также дождь со снегом.

В результате аварии жители Соломбальского, Маймаксанского и Октябрьского округов остались без воды до утра следующего дня, а Ломоносовский округ обеспечивают водоснабжением на пониженном давлении. Предварительной причиной аварии названо несоблюдение строительных норм.

Ранее Лайф показал, как ледоход на Амуре разрушил часть набережной в Хабаровске. Пострадавших в результате инцидента не оказалось.

Авторы