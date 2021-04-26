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Пасмурная погода не помеха: жители Архангельска устроили заплыв на месте крупного прорыва водопровода — видео

Из-за серьёзной аварии сразу три округа остались без воды до утра 27 апреля.

26 апреля 2021, 15:22

Жители Архангельска устроили заплыв на месте прорыва водопровода. Видео © Telegram-канал "Архангельск № 1"

В Архангельске утром в понедельник произошёл крупный прорыв водопровода на месте стройплощадки здания областного арбитражного суда, в результате чего образовалась огромная лужа. Об этом сообщает телеграм-канал "Архангельск № 1".

Местные жители решили воспользоваться ситуацией и устроили заплыв по искусственному водоёму. Стоит учитывать, что сегодня в Архангельске пасмурная погода и температура около нуля градусов. Прогнозируется также дождь со снегом.

В результате аварии жители Соломбальского, Маймаксанского и Октябрьского округов остались без воды до утра следующего дня, а Ломоносовский округ обеспечивают водоснабжением на пониженном давлении. Предварительной причиной аварии названо несоблюдение строительных норм.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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