В ОП систему наблюдения за выборами в России назвали одной из самых мощных в мире

Российская система наблюдения за выборами является одной из самых мощных и массовых в мире. Об этом заявил председатель координационного совета при Общественной палате по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

"Без сомнения, российскую систему наблюдения за выборами можно считать одной из самых мощных и массовых в мире: актив наблюдателей формируют представители двух с половиной тысяч общественных организаций, их деятельность координируют общественные штабы, созданные по всей стране на базе общественных палат", — сказал он.

По словам Григорьева, нигде в мире такой системы наблюдения за выборами не существует.

Кроме того, Григорьев заметил, что российские наблюдатели в плане знаний и навыков также идут в лидерах благодаря масштабной программе обучения. Общественник назвал её беспрецедентной по своим масштабам и заметил, что она помогает многим людям получить глубокие знания в области избирательного права и практик наблюдения за выборами.

Ранее глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова заявила, что на выборах в Госдуму ожидается иностранное вмешательство, ЦИК готовится к его отражению.

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