В ОП систему наблюдения за выборами в России назвали одной из самых мощных в мире
Помогает этому в том числе и беспрецедентная по своим масштабам программа обучения наблюдателей.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков
Российская система наблюдения за выборами является одной из самых мощных и массовых в мире. Об этом заявил председатель координационного совета при Общественной палате по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.
"Без сомнения, российскую систему наблюдения за выборами можно считать одной из самых мощных и массовых в мире: актив наблюдателей формируют представители двух с половиной тысяч общественных организаций, их деятельность координируют общественные штабы, созданные по всей стране на базе общественных палат", — сказал он.
По словам Григорьева, нигде в мире такой системы наблюдения за выборами не существует.
Кроме того, Григорьев заметил, что российские наблюдатели в плане знаний и навыков также идут в лидерах благодаря масштабной программе обучения. Общественник назвал её беспрецедентной по своим масштабам и заметил, что она помогает многим людям получить глубокие знания в области избирательного права и практик наблюдения за выборами.
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