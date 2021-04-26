Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

В ОП систему наблюдения за выборами в России назвали одной из самых мощных в мире

Помогает этому в том числе и беспрецедентная по своим масштабам программа обучения наблюдателей.

26 апреля 2021, 15:06
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков

Российская система наблюдения за выборами является одной из самых мощных и массовых в мире. Об этом заявил председатель координационного совета при Общественной палате по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

"Без сомнения, российскую систему наблюдения за выборами можно считать одной из самых мощных и массовых в мире: актив наблюдателей формируют представители двух с половиной тысяч общественных организаций, их деятельность координируют общественные штабы, созданные по всей стране на базе общественных палат", — сказал он.

По словам Григорьева, нигде в мире такой системы наблюдения за выборами не существует.

Памфилова рассказала Путину о попытках срыва голосования по поправкам к конституции

Памфилова рассказала Путину о попытках срыва голосования по поправкам к конституции

Кроме того, Григорьев заметил, что российские наблюдатели в плане знаний и навыков также идут в лидерах благодаря масштабной программе обучения. Общественник назвал её беспрецедентной по своим масштабам и заметил, что она помогает многим людям получить глубокие знания в области избирательного права и практик наблюдения за выборами.

Ранее глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова заявила, что на выборах в Госдуму ожидается иностранное вмешательство, ЦИК готовится к его отражению.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Элла Памфилова выдвинута кандидатом на пост председателя Центризбиркома

29 марта, 09:04

Памфилова рассказала, когда ЦИК примет решение о количестве дней голосования на выборах-2021

сегодня в 10:47

В Кремле высказались о шансах провести переговоры Путина и Зеленского 9 мая

сегодня в 15:06
Life

Опубликован график отключения горячей воды в Москве

сегодня в 15:03

Вы — змеиная пропаганда! Почему продюсеры шоу "Маска" на НТВ сливают самых популярных персонажей

сегодня в 14:59

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1