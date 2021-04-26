Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Опубликован график отключения горячей воды в Москве

Плановые отключения необходимы, чтобы подготовить централизованную отопительную систему к новому сезону.

26 апреля 2021, 15:03
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Стал известен график отключения горячей воды в Москве — жители столицы могут узнать даты на портале mos.ru, в мобильном приложении "Моя Москва", а также на сайте moek.ru. Работы стартуют 11 мая.

Для того чтобы узнать дату отключения, нужно указать адрес в поисковой строке сервиса, а чтобы её не забыть — можно воспользоваться подпиской на уведомления. Функция доступна в личном кабинете на портале mos.ru в разделе "Настройка подписок". А в приложении "Моя Москва" после уточнения графика можно добавить даты отключения в календарь смартфона.

Кроме того, получить информацию о графике отключения горячей воды можно по телефонам:

+7 (495) 777-77-77 (единая справочная служба Правительства Москвы);

+7 (495) 539-53-53 (единый диспетчерский центр);

+7 (495) 539-25-25 (горячая линия по регистрации показаний счётчиков).

Плановые отключения горячей воды проходят в городе для того, чтобы подготовить централизованную отопительную систему к новому сезону: провести профилактические работы на тепловых сетях и оборудовании системы теплоснабжения. Максимальный срок, на который отключают горячую воду в Москве, — 10 календарных дней.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Друг актёров Паля и Иванова не участвовал в драке с экс-хоккеистом ЦСКА Антиповым

сегодня в 13:05

В России определили предел роста тарифов на услуги ЖКХ

24 апреля, 13:35

В ОП систему наблюдения за выборами в России назвали одной из самых мощных в мире

сегодня в 15:06

В Кремле высказались о шансах провести переговоры Путина и Зеленского 9 мая

сегодня в 15:06

Мужа, жену и ещё двоих мужчин нашли мёртвыми на дне заброшенного колодца в Одесской области

сегодня в 15:13

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1