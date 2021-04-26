Опубликован график отключения горячей воды в Москве
Плановые отключения необходимы, чтобы подготовить централизованную отопительную систему к новому сезону.
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Стал известен график отключения горячей воды в Москве — жители столицы могут узнать даты на портале mos.ru, в мобильном приложении "Моя Москва", а также на сайте moek.ru. Работы стартуют 11 мая.
Для того чтобы узнать дату отключения, нужно указать адрес в поисковой строке сервиса, а чтобы её не забыть — можно воспользоваться подпиской на уведомления. Функция доступна в личном кабинете на портале mos.ru в разделе "Настройка подписок". А в приложении "Моя Москва" после уточнения графика можно добавить даты отключения в календарь смартфона.
Кроме того, получить информацию о графике отключения горячей воды можно по телефонам:
+7 (495) 777-77-77 (единая справочная служба Правительства Москвы);
+7 (495) 539-53-53 (единый диспетчерский центр);
+7 (495) 539-25-25 (горячая линия по регистрации показаний счётчиков).
Плановые отключения горячей воды проходят в городе для того, чтобы подготовить централизованную отопительную систему к новому сезону: провести профилактические работы на тепловых сетях и оборудовании системы теплоснабжения. Максимальный срок, на который отключают горячую воду в Москве, — 10 календарных дней.
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