"Это ворота в ад": Ликвидатор вспомнил о первых днях пребывания на месте аварии в Чернобыле

Газета "Петербургский дневник" опубликовала интервью с Василием Сафоновым — одним из участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. В 23 года он демобилизовался из армии и попал в ряды ликвидаторов. Сегодня он председатель филиала общественной организации "Союз Чернобыль" Курортного района Петербурга.

"Вскоре после дембеля я увидел по телевизору, как вертолёт поливает взорвавшийся реактор каким-то полимером, чтобы связать пыль и не дать ей подняться в воздух. Тогда мне и в голову не приходило, что могу оказаться там же. Но спустя несколько месяцев получил вызов в военкомат", — вспоминает Сафонов.

По словам ликвидатора, от предложений бойцы не отказывались, так как им платили три рубля в день и зарплату за гражданскую работу, которую пришлось оставить. Первое гнетущее впечатление настигло его на вокзале в Киеве. В тот день была хорошая погода, а вокруг — полная тишина и ни одной живой души.

Перед ликвидаторами стояла задача дезактивировать третий энергоблок, который пострадал меньше всего. Украинские власти надеялись, что он снова будет вырабатывать энергию. В декабре 1987 года реактор был снова запущен, но проработал недолго: из-за радиоактивного фона операторы АЭС постоянно подвергались риску.

"Работа была несложной — носить кирпичи, мыть полы в разных местах, поэтому перед каждой точкой дозиметрист делал замеры и говорил: "Здесь такой-то фон, поэтому работаем час двадцать минут". А в другом месте — только одну минуту... Иногда показывал на какую-то дырку в стене или на трубу и говорил, что оттуда сочится столько радиации, что это ворота в ад", — рассказал он.

Напомним, авария на Чернобыльской АЭС произошла в ночь на 26 апреля 1986 года. Ветер подхватил выброшенные из её четвёртого энергоблока радионуклиды и разнёс их на тысячи километров, вплоть до Тулы и Норвегии. Были загрязнены территории Украины, Белоруссии, России и Молдавии.

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