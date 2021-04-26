Во Вьетнаме россиянин погиб при попытке снять с дрона водопады

Российский турист нигерийского происхождения Рафаэль Агилига Чуквунвике погиб, попытавшись снять водопады Драй Сап и Джиа Лонг во вьетнамской провинции Дрей Сап. Об этом сообщает Вьетнамское агентство новостей.

Отмечается, что 35-летний мужчина вместе со своей спутницей 24 апреля приехали к водопадам для съёмки красивых кадров с помощью беспилотника. Россиянин поднял дрон и пошёл к воде, однако в какой-то момент сигнал на телефоне женщины исчез, и она отправилась на поиски приятеля. Не сумев найти Рафаэля, женщина сообщила властям о его пропаже.

В понедельник тело мужчины обнаружили среди скалистых пещер экотуристического района водопадов.

Отмечается, что мужчина проживал во Вьетнаме с 2019 года и имел в этой азиатской стране вид на жительство.

Ранее Лайф рассказывал, как отец с дочкой чудом спаслись, сорвавшись в водопад. Их госпитализировали, однако помощь медиков им почти не понадобилась.

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