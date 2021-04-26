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Во Вьетнаме россиянин погиб при попытке снять с дрона водопады

Тело мужчины нашли среди скалистых пещер экотуристического района.

26 апреля 2021, 14:39
<p>Водопад Драй Сап, Джиа Лонг. Фото © Wikipedia / <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/vi:User:Dotuanhungdaklak" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Dotuanhungdaklak</a></p>

Водопад Драй Сап, Джиа Лонг. Фото © Wikipedia / Dotuanhungdaklak

Российский турист нигерийского происхождения Рафаэль Агилига Чуквунвике погиб, попытавшись снять водопады Драй Сап и Джиа Лонг во вьетнамской провинции Дрей Сап. Об этом сообщает Вьетнамское агентство новостей.

Отмечается, что 35-летний мужчина вместе со своей спутницей 24 апреля приехали к водопадам для съёмки красивых кадров с помощью беспилотника. Россиянин поднял дрон и пошёл к воде, однако в какой-то момент сигнал на телефоне женщины исчез, и она отправилась на поиски приятеля. Не сумев найти Рафаэля, женщина сообщила властям о его пропаже.

На Камчатке альпинист сорвался с вулкана и погиб

На Камчатке альпинист сорвался с вулкана и погиб

В понедельник тело мужчины обнаружили среди скалистых пещер экотуристического района водопадов.

Отмечается, что мужчина проживал во Вьетнаме с 2019 года и имел в этой азиатской стране вид на жительство.

Ранее Лайф рассказывал, как отец с дочкой чудом спаслись, сорвавшись в водопад. Их госпитализировали, однако помощь медиков им почти не понадобилась.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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