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Убийцу попутчицы по BlaBlaCar приговорили к 25 годам лишения свободы

Чикирёв расправился с женщиной в её автомобиле после отказа отдать ему все деньги и ценности.

26 апреля 2021, 14:32
<p>Виталий Чикирёв. Фото ©<a href="https://sledcom.ru/news/item/1468547" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> СКР</a></p>

Виталий Чикирёв. Фото © СКР

Московский областной суд вынес приговор убийце директора двух ресторанов Burger King Ирины Ахматовой. Виталия Чикирёва, убившего 29-летнюю попутчицу по BlaBlaCar, приговорили к 25 годам лишения свободы. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

"Приговором суда Чикирёву назначено наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием первых десяти лет в тюрьме, а затем в колонии строгого режима", — указали в ведомстве.

Убийца попутчицы по BlaBlaCar спустя два года сознался в другом жутком преступлении

Убийца попутчицы по BlaBlaCar спустя два года сознался в другом жутком преступлении

Напомним, Виталий Чикирёв был задержан 30 декабря 2018 года по подозрению в причастности к исчезновению директора двух ресторанов Burger King Ирины Ахматовой. Женщина пропала 23 декабря, когда поехала на своём автомобиле из Москвы в Тулу с попутчиком, найденным через сервис BlaBlaCar. Обвиняемый не стал отрицать вину и даже показал, где спрятал тело москвички. Позднее следствие установило ещё один эпизод нападения на женщину с попыткой изнасилования с участием Чикирёва.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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