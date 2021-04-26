Убийцу попутчицы по BlaBlaCar приговорили к 25 годам лишения свободы

"Приговором суда Чикирёву назначено наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием первых десяти лет в тюрьме, а затем в колонии строгого режима", — указали в ведомстве.

Напомним, Виталий Чикирёв был задержан 30 декабря 2018 года по подозрению в причастности к исчезновению директора двух ресторанов Burger King Ирины Ахматовой. Женщина пропала 23 декабря, когда поехала на своём автомобиле из Москвы в Тулу с попутчиком, найденным через сервис BlaBlaCar. Обвиняемый не стал отрицать вину и даже показал, где спрятал тело москвички. Позднее следствие установило ещё один эпизод нападения на женщину с попыткой изнасилования с участием Чикирёва.