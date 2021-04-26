В Москве экс-руководителя банка и его заместителя арестовали за хищение свыше 1 миллиарда рублей

Столичные правоохранители задержали бывшего руководителя коммерческого банка и его заместителя по подозрению в хищении более одного миллиарда рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, в период с сентября 2018 по январь 2020 года подозреваемые по предварительному сговору выводили деньги клиентов банка путём выдачи необеспеченных кредитов подконтрольным физическим лицам.

"В результате этих действий на балансе кредитной организации образовался портфель потенциально невозвратных ссуд на общую сумму более миллиарда рублей", — пояснила Волк.

Отмечается, что в отношении бывшего руководителя кредитной организации и его заместителя возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере". В настоящее время следователи устанавливают все детали преступления, фигурантов уголовного дела заключили под стражу.

Ранее в Москве задержали организаторов финансовой пирамиды, похитивших свыше 460 миллионов рублей. Против них возбудили ряд уголовных дел о мошенничестве. Фигуранты находятся под домашним арестом.

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