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Путин поручил ФАС до 15 мая доложить о результатах проверок роста цен на жильё

Ответственным за это назначен лично глава ведомства Максим Шаскольский.

26 апреля 2021, 13:51
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) до 15 мая предоставить ему результаты проверок обоснованности роста цен на жильё. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Федеральной антимонопольной службе — провести проверку обоснованности цен, сложившихся на первичном рынке жилья. Доклад — до 15 мая 2021 года", — сказано в перечне поручений главы государства.

Ответственным за это назначен глава ФАС Максим Шаскольский.

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Ранее Лайф сообщал, что Правительство РФ может ещё снизить процентную ставку по ипотечным кредитам. Однако эксперты предупреждают, что из-за этого жильё станет ещё дороже.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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