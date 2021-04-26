"Время для духовного подвига": Священник рассказал, как стоит провести Страстную неделю

Страстная неделя посвящена последним дням Иисуса Христа, его смерти и погребению. В эти дни рекомендуется перечитать Евангелие и побольше находиться в храме, особенно последние три дня. Об этом рассказал Лайфу священник, духовник Центра защиты материнства и детства имени святых Петра и Февронии Павел Богинский.

"Это самая строгая неделя, и, естественно, в посте стараются себя больше сдержать, отказаться от каких-то увеселений. Пост заключается не просто в воздержании от чего-то, но и в борьбе с нашими внутренними недугами. Это может быть зависть, осуждение или чревоугодие", — объяснил отец Павел.

Собеседник Лайфа напомнил, что в понедельник вспоминают притчу о неплодной смоковнице. Так Господь напоминает, что человек, который не принесёт плода, будет повреждён и срублен как сухое дерево. Во вторник в церкви читают притчи о десяти девах, о верном и неверном рабах и о Страшном суде. В среду вспоминают о предательстве Иуды, а четверг — о Тайной вечере. Отец Павел подчеркнул, что в Чистый четверг особенно хочется навести внешний порядок, но прежде всего надо акцентироваться на порядке внутреннем.

"Любой христианин в этот день должен постараться побывать в храме и причаститься. Пятница — это смерть Иисуса. Это самый скорбный и напряжённый день. В этот день совершается особая служба. Лучше приготовить куличи и яйца пораньше, как правило, стараются сделать это до четверга. Само освящение бывает в субботу после службы в течение дня. И уже утром можно разговеться и закончить Великий пост", — рассказал священник.

Главный совет, который дал священник, — сконцентрироваться нужно на самом себе, на своей душе и "уделить время духовному подвигу".

Ранее председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в интервью Лайфу сравнил Великий пост с подготовкой к Олимпиаде. По его словам, для верующего, как и для спортсмена, смысл не в тренировке и ограничениях, а в конечной цели.

Напомним, семь недель телесного и духовного поста завершатся 2 мая праздником Светлой Пасхи. Первые сорок дней поста называют Четыредесятницей, за неделю до Пасхи, 24 апреля, верующие встретили Лазареву субботу, а на следующий день — Вход Господень в Иерусалим, или Вербное воскресенье. Следующая за ними неделя называется Страстной — это как раз период самых строгих ограничений для постящихся.

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