Голикова объяснила порядок начисления зарплат в длинные майские выходные. Видео © LIFE

Предприятиям необходимо заранее выплатить заработную плату своим сотрудникам, если срок её начисления выпадает на майские праздники. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

"Заработная плата должна выплачиваться в сроки, которые установлены на соответствующем предприятии. Если на нерабочие дни выпадает дата выплаты заработной платы, то её необходимо выплатить заблаговременно", — пояснила вице-премьер на брифинге.

Также Голикова отметила, что работодатели самостоятельно определяют численность и состав сотрудников, необходимых для функционирования предприятий в нерабочие дни с 4 по 7 мая. Указанные решения должны оформляться соответствующим приказом, добавила вице-премьер.

Напомним, решение о длинных выходных было принято Владимиром Путиным по просьбе Роспотребнадзора. Так, нерабочими днями в России объявлен период с 1 по 10 мая включительно.

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