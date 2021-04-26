Голикова объяснила порядок начисления зарплат в длинные майские выходные
Также вице-премьер отметила, что организации самостоятельно определяют регламент функционирования в нерабочие дни с 4 по 7 мая.
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Голикова объяснила порядок начисления зарплат в длинные майские выходные. Видео © LIFE
Предприятиям необходимо заранее выплатить заработную плату своим сотрудникам, если срок её начисления выпадает на майские праздники. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
"Заработная плата должна выплачиваться в сроки, которые установлены на соответствующем предприятии. Если на нерабочие дни выпадает дата выплаты заработной платы, то её необходимо выплатить заблаговременно", — пояснила вице-премьер на брифинге.
Также Голикова отметила, что работодатели самостоятельно определяют численность и состав сотрудников, необходимых для функционирования предприятий в нерабочие дни с 4 по 7 мая. Указанные решения должны оформляться соответствующим приказом, добавила вице-премьер.
Напомним, решение о длинных выходных было принято Владимиром Путиным по просьбе Роспотребнадзора. Так, нерабочими днями в России объявлен период с 1 по 10 мая включительно.
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