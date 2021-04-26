Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Голикова объяснила порядок начисления зарплат в длинные майские выходные

Также вице-премьер отметила, что организации самостоятельно определяют регламент функционирования в нерабочие дни с 4 по 7 мая.

26 апреля 2021, 13:39

Фото © Pixabay

Голикова объяснила порядок начисления зарплат в длинные майские выходные. Видео © LIFE

Предприятиям необходимо заранее выплатить заработную плату своим сотрудникам, если срок её начисления выпадает на майские праздники. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

"Заработная плата должна выплачиваться в сроки, которые установлены на соответствующем предприятии. Если на нерабочие дни выпадает дата выплаты заработной платы, то её необходимо выплатить заблаговременно", — пояснила вице-премьер на брифинге.

В Кремле рассказали, будет ли Путин соблюдать свой указ о длинных майских каникулах

В Кремле рассказали, будет ли Путин соблюдать свой указ о длинных майских каникулах

Также Голикова отметила, что работодатели самостоятельно определяют численность и состав сотрудников, необходимых для функционирования предприятий в нерабочие дни с 4 по 7 мая. Указанные решения должны оформляться соответствующим приказом, добавила вице-премьер.

Напомним, решение о длинных выходных было принято Владимиром Путиным по просьбе Роспотребнадзора. Так, нерабочими днями в России объявлен период с 1 по 10 мая включительно.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Голикова попросила операторов не продавать туры в Турцию после 1 июня

сегодня в 13:39

Работу в майские праздники россиянам оплатят в обычном размере

сегодня в 14:05

"Это ворота в ад": Ликвидатор вспомнил о первых днях пребывания на месте аварии в Чернобыле

сегодня в 14:45

Войска ЗВО возвращают в пункты постоянной дислокации после проверки

сегодня в 14:58

Вы — змеиная пропаганда! Почему продюсеры шоу "Маска" на НТВ сливают самых популярных персонажей

сегодня в 14:59

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1