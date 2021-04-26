Голикова попросила операторов не продавать туры в Турцию после 1 июня

Вице-премьер Татьяна Голикова попросила туроператоров не продавать туры в Турцию после 1 июня, пока не станет ясно, снимут ли ограничения на перелёты в эту страну с этого числа.

"Мы продолжаем с Росавиацией и Ростуризмом активную работу по вывозу наших граждан с территории Турции и Танзании. Вы знаете, что авиационное сообщение приостановлено до 1 июня 2021 года, и здесь бы я обратилась к нашим уважаемым туроператорам, чтобы до решения властей туры после 1 июня не реализовывались до тех пор, пока не будет принято окончательное решение", — отметила Голикова.