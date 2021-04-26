Голикова попросила операторов не продавать туры в Турцию после 1 июня
Эпидемиологическую обстановку в этой стране вице-премьер РФ назвала непростой.
Голикова попросила операторов не продавать туры в Турцию после 1 июня. Видео © LIFE
Вице-премьер Татьяна Голикова попросила туроператоров не продавать туры в Турцию после 1 июня, пока не станет ясно, снимут ли ограничения на перелёты в эту страну с этого числа.
"Мы продолжаем с Росавиацией и Ростуризмом активную работу по вывозу наших граждан с территории Турции и Танзании. Вы знаете, что авиационное сообщение приостановлено до 1 июня 2021 года, и здесь бы я обратилась к нашим уважаемым туроператорам, чтобы до решения властей туры после 1 июня не реализовывались до тех пор, пока не будет принято окончательное решение", — отметила Голикова.
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Напомним, Россия ограничила авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня. Такое решение принял российский оперативный штаб в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в этих странах. Однако есть и позитивная новость для российских туристов — спустя пять лет возобновляются перелёты из РФ на курорты Египта. Об этом договорились президенты двух стран Владимир Путин и Абдул-Фаттах Ас-Сиси.
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