В копилку фобий прибыло: американские горки застряли на вершине и посетителям пришлось "эвакуироваться" пешком

Инцидент произошёл на территории тематического парка развлечений Blackpool Pleasure Beach, расположенного на южном берегу Блэкпула в графстве Ланкашир на северо-западе Англии. Накануне там из-за неисправности американские горки "застряли" в самой высокой точке аттракциона — на высоте 65 метров.

Головокружительными кадрами с места событий посетители парка поделились в соцсетях. Судя по всему, людям было предложено самостоятельно выбраться из вагонетки и преодолеть расстояние до земли на своих двоих, то есть буквально спуститься ногами. Судя по видео, "эвакуация" проходила вполне буднично и, несмотря на захватывающую дух высоту, всё обошлось без истерик и паники. По словам очевидцев, сотрудники парка развлечений всё-таки помогали посетителям преодолеть особенно сложные отрезки пути и подавали девушкам руки.