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В копилку фобий прибыло: американские горки застряли на вершине и посетителям пришлось "эвакуироваться" пешком

Гости парка развлечений выбрались из вагонеток и отправились преодолевать 65-метровую высоту на своих двоих. Теперь понятно, почему на входе им обещали аттракционы с максимальным вовлечением.

26 апреля 2021, 13:28

Американские горки застряли на вершине и посетителям пришлось "эвакуироваться" пешком

Видео © Соцсети

Инцидент произошёл на территории тематического парка развлечений Blackpool Pleasure Beach, расположенного на южном берегу Блэкпула в графстве Ланкашир на северо-западе Англии. Накануне там из-за неисправности американские горки "застряли" в самой высокой точке аттракциона — на высоте 65 метров.

Головокружительными кадрами с места событий посетители парка поделились в соцсетях. Судя по всему, людям было предложено самостоятельно выбраться из вагонетки и преодолеть расстояние до земли на своих двоих, то есть буквально спуститься ногами. Судя по видео, "эвакуация" проходила вполне буднично и, несмотря на захватывающую дух высоту, всё обошлось без истерик и паники. По словам очевидцев, сотрудники парка развлечений всё-таки помогали посетителям преодолеть особенно сложные отрезки пути и подавали девушкам руки.

В Вологде батут установили прямо под линией электропередачи

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Ранее Лайф рассказывал, как "взбесившийся" аттракцион в Китае травмировал 16 человек. А в Москве прокуратура организовала проверку после того, как в конце февраля в детской зоне одного из торговых центров рухнула карусель и пострадал один ребёнок.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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